کتاب "نقش زنان در بودیسم طی قرون متمادی" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بودیسم چون دیگر آیینها و مذاهب جهان دارای مناقشات خاص خود درباره نقش زنان است. ییفا، در این کتاب نقش زنان در دوران ظهور بودیسم را بررسی کرده، هشت قانون مناقشه برانگیزی را که زن باید برای اینکه بتواند به عنوان یک راهب بودائی فعالیت کند را مورد تجلیل قرار داده و شرایط اجتماعی زنان را در جهان بودیسم به صورت تحلیل ارائه کرده است.

ییفا بر سنت بودیسم چینی که تاکنون قسمت اعظم آن ناشناخته تلقی می شود تمرکز کرده و دیده تازه ای به لایه های مهم فرهنگ بودیسم و زنان آن ارائه کرده است. نویسنده با استفاده از تجربه بیست ساله خود به عنوان یک راه بودایی فرصتها و چالشهای زنان راهبه بودیسم را برای خواننده خود تشریح کرده است.

ونربل ییفا از سال 1979 راه صومعه فو گانگ شان در تایوان بوده و در رشته مطالعات دینی دکترای خود در سال 1996 از دانشگاه یل گرفته است. خاستگاه اصول رهبانی بودیسم در چین و تفکر بودائیان درباره سنت بندیکت از آثاری هستند که وی تاکنون منتشر کرده است.