تمهیدات لازم در عرصه نماز به خوبی مهیا شده است

محمد حسین رضایی در حاشیه اجلاس استانی نماز در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای انجام شده در ستاد اقامه نماز کشور و چالش های این بخش اظهارداشت: با توجه به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سیزدهم، فعالیت ستاد اقامه نماز شکل گرفت و بر آن شدیم تا ظرفیت دستگاههای اجرایی را شناسایی کنیم تا ببینیم وظیفه ذاتی ادارات در حوزه نماز چیست و آیا آن را درست انجام می دهند.

رضایی تصریح کرد: باید برای نماز تمهیداتی فراهم شود و تبلیغات مناسبی صورت گیرد و آموزش هایی داده شود و با نظارت و ارزیابی مستمر مراقب باشیم تا اگر کسی کاری نکرد توبیخ و هر کس کار موثری کرده تشویق شود تا به تعمیق نماز برسیم.

وی بیان کرد: تمهید، تبلیغ، تعلیم، تشویق، توبیخ و تعمیق از مهمترین اهداف ما برای ترویج فریضه نماز بود که در همین راستا با دستگاهها تفاهم نامه نوشتیم تا کارها درست انجام شود.

نماینده نهاد ریاست جمهوری در ستاد اقامه نماز یادآورشد: برای این که کارهای سالانه انجام شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد یک بخش نظارت و ارزیابی هم تعیین کردیم تا پیگیری لازم در دستگاهها انجام شود.

رضایی بیان کرد: در ارزیابی هم دستگاههایی که خوب کار کرده بودند و یا احیانا کم کاری شده بود معرفی می شوند که این موارد در پیام رهبری تاکید شده بود.

وی در خصوص ارزیابی خود از کارهای انجام شده گفت: به عنوان نماینده رئیس جمهور در ستاد نماز می توان اذعان کرد آنچه در بخش تمهید صورت گرفته خوب عمل شده است.

رضایی اضافه کرد: آماده سازی ها در حوزه نماز خوب بوده اما در حوزه رفتاری مشکل داریم و در بخش هایی که مدیران باید در نماز شرکت و نظارت کنند چالش داریم.

وی اظهارداشت: نقش خانواده در ترویج نماز بسیار مهم و تعیین کننده است و پدر و مادر اگر اهل نماز باشند و به فرزندان هم توصیه کنند بدون شک تاثیر لازم را دارد.

نماینده نهاد ریاست جمهوری در ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد: در مدرسه نقش معلم بسیار مهم است و می تواند کارهای انجام شده در خانواده را تکمیل کند.

رضایی گفت: شاید بتوان گفت به بخش آموزش و پرورش کمتر توجه شده و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا پس از خانواده بهترین مکان برای آموزش و تبلیغ نماز، مدرسه است.

آموزش نماز در سنین کودکی

وی اظهارداشت: اگر آموزش نماز در سنین کودکی جدی گرفته شود این کار در ذهن کودک ملکه شده و تثبیت می شود و تا آخر عمر آن را جدی می گیرد.

رضایی اضافه کرد: آنچه باید پیگیری کنیم در بخش روابط ما با نماز است و به نظر می رسد باید خودمان را با نماز آشتی دهیم و با نمازگزاران ارتباط بیشتری داشته باشیم.

کمبود نمازخانه در مدارس و مجتمع های بین راهی

نماینده نهاد ریاست جمهوری در ستاد اقامه نماز گفت: در حال حاضر با همه کارهایی که انجام شده نمازخانه در مدارس و مجتمع های بین راهی کم داریم.

وی اضافه کرد: در مجتمع های بین راهی هر جا مسئول دارد در حوزه نماز خوب کار شده و هر جا مسئول ندارد این مهم رها شده و مناسب نیست.

رضایی اظهارداشت: باید الگوهای زیبا و خوب در حوزه نماز معرفی و تشویق شود و هر جا کم داریم با برنامه ریزی مدون بتوانیم نواقص را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: در فضای مجازی کارهای خوبی شده اما راضی کننده نیست و هنوز در امور دینی عقب هستیم و باید با تشویق و جبران کمبودها در این عرصه بهتر عمل کنیم.

رضایی گفت: کار ما این است که شرایط مطلوب را ببینیم و برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم اما به نظر می رسد به شرایط مقدور بسنده کرده ایم که امیدواریم با برگزاری اجلاس های نماز و شناسایی آسیب ها و مشکلات و پیدا کردن راهکار برای حل آنها به شرایط بهتری در عرصه ترویج فرهنگ نماز برسیم.

وی در خصوص وضعیت نماز در ادارات هم اظهارداشت: بیش از ۷۰ درصد ادارات کارشان را انجام می دهند و ۲۰ تا ۳۰ درصد بخشی قابل قبول است و بخشی دارای نواقص و کمبودهایی هستند که باید جبران شود.