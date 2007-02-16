80 درصد خانواده ها فاقد مهارت های زندگی هستند

دکتر سید احمد احمدی ، مشاوره خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه اصولا جامعه نیاز به روابط اجتماعی داشته و هر یک از افراد اصول و قوانین روابط اجتماعی را در مقدماتی ترین مراحل در خانواده و از والدین خود می آموزند ، بنابراین نقش تعلیم و تربیت والدین نسبت به کسب مهارت های زندگی امری ضروری است.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن نقش الگویی والدین در خانواده ها ، این والدین هستند که باید مهارت های زندگی را به خوبی آموزش دیده و با اعمال آن در رفتارها و روابط خانوادگی و اجتماعی خود به فرزندان خود شیوه صحیح استفاده از مهارت های زندگی را بیاموزند.

به اعتقاد این مشاوره خانواده ، اگر خانواده ها نسبت به کسب این نوع مهارت ها کوتاهی کنند فرزندان از برقراری ارتباطات صحیح با اطرافیان خود در خانواده و در سطح وسیع تر در مدرسه و جامعه ، کنار گیری کرده و برون گرایی در آنان تقویت می شود.

وی گفت: متاسفانه در حال حاضر سطح آموزش مهارت های زندگی بسیار پایین بوده و در محدوده بسیار کوچکی این امر صورت می گیرد بنابراین بهترین راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می شود برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی است زیرا والدین به صورت عملی با این نوع راهکارها آشنا شده و تمایل بیشتری به کسب مهارت های اجتماعی برای داشتن زندگی مطلوبتر خواهند داشت.

این عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان ، مهمترین مهارت های اجتماعی را برای خانواده های امروز ؛ ارتباطات ، گوش دادن ، ابراز وجود ، جرات و بالا بردن آستانه تحمل و صبر دانست.

وی افزود: کسب این گونه مهارت ها از اساسی ترین محورهای کسب مهارت های زندگی در خانواده های ایرانی است و در صورتی که حداقل 60 درصد از خانواده های ایرانی به این آموزش ها مسلط شوند ، بخش زیادی از آسیبهای اجتماعی موجود کاهش می یابد.