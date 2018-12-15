به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی صبح شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل از دیدگاه جامع تبیین کننده بسیاری از روشها و راهکارهای مقابله با تهدیدات است، اظهار کرد: تبیین این راهکارها می تواند در اجرای بسیاری از برنامهها تأثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل سبب مصون سازی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی می شود، افزود: یکی از دلایلی که تمامی دستگاههای اجرایی جزو کارگروه شورای پدافند غیرعامل هستند به همین این موضوع مربوط است.
فرماندار صومعه سرا به دشمنی کشورهای استکباری علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: وجود پدافند غیرعامل برای خنثی کردن این توطئهها نقش مهمی دارد. باید در تمام فرآیندکاری خود برای کاهش هزینهها و مدیریت درست نگاه پدافند غیرعامل وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه وجود نگاه پدافند غیرعامل سبب ماندگاری، کاهش هزینه و افزایش راندمانکاری می شود، بیانکرد: باید نگاه پدافندی در تصمیمگیریها و برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد.
فتح اللهی در ادامه باتأکید براینکه وجود این نگاه در دستگاههای خدماتی بیش از سایر دستگاهها مهم و تأثیرگذار است، تصریحکرد: در زمینه اجرای برنامههای پدافندی باید مشارکت مردمی جلب و فرهنگسازی شود.
عدم استفاده از برنامههای پدافندی در زمینه توسعه شهری
در ادامه این جلسه شهردار صومعه سرا با بیان اینکه پدافندغیرعامل مجموعهای از برنامهها برای کاهش میزان خسارت و افزایش ایمنی است، اظهار کرد: سند شهری پدافند غیرعامل به عنوان یک راهکار در اختیار سازمانها قرار گرفته است.
ناصر حقیقی با بیان اینکه تا کنون در توسعه شهری به برنامههای پدافندی توجه نشده است، افزود: متاسفانه این برنامه در هیچکدام از بخشهای توسعه شهری، زیرساختی، ساخت و سازها و مدیریت بحران شهری و کارکرد دستگاههای شهری وجود نداشته به همین دلیل مشکلات فراوانی در این حوزهها شاهد هستیم.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شهرداری یکی از مهمترین دستگاه ها در حوزه پدافندی بوده و دارای مسئولیتهای زیادی است، گفت: شهرداری صومعه سرا سه نقطه از شهر را به عنوان مناطق امن در زمان بحران تعیین کرده است.
شهردار صومعه سرا با بیان اینکه در حال حاضر در برخی از بخشها همانند آتشنشانی، حوزه آب، برق، گاز و سایر موارد کمبودهایی وجود دارد، ادامه داد: البته وجود تعامل و جلوگیری از موازی کاری بین دستگاهی حائر اهمیت است.
لزوم تأمین اعتبار برای رفع مشکل فرسودگی شبکههای خدماتی صومعه سرا
رئیس شرکت توزیع برق صومعه سرا با بیان اینکه ۱۱ پست زمینی در مرکز شهر قرار گرفته که یکی از خطرات در حوزه پدافند غیرعامل محسوب می شود، اظهارکرد: یکی از برنامهها و اولویتهای شرکت توزیع برق در شهرستان صومعه سرا تغییر مکان این پستها است.
سید محمود حسینیفر با اشاره به اینکه باید مدیریت بحران را از پدافند غیرعامل جدا کنیم، گفت: میزان خسارتها بعداز پایان بحران مشخص می شود ولی در حوزه پدافندی اینگونه نیست. در شهرستان صومعه سرا به دلیل فرسودگی موجود در شبکههای خدماتی مختلف باید با تأمین اعتبارات به سمت پایداری شبکهها حرکت کنیم.
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