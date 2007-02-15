مجبور هستیم فجرسپاسی را شکست دهیم / این بازی سخت ترین مسابقه سال ما است

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در گفگتو با خبرنگار مهرضمن بیان مطلب فوق افزود : با توجه به عدم نتیجه گیری در بازیهای گذشته فشار زیادی روی تیم ماست ، به همین دلیل باید در بازی فردا و در ورزشگاه خانگی پیروز شویم تا به بهترین نحو به انتقادهای مطرح شده پاسخ دهیم.

وی ادامه داد : در این دیدار 3 بازیکن اصلی خود را در اختیار نداریم، ضمن اینکه باید برابر تیمی جوان و دونده به میدان برویم. این مسائل باعث می شود دیدار با فجرسپاسی سخت ترین بازی سال مس کرمان لقب بگیرد.

دست نشان تاکید کرد : تیم فجر با استفاده از دفاع بسته، جوانی و دوندگی بازیکنان خود و همچنین روی آوردن به بازی مستقیم کار ما را سخت تر می کند اما ما به 3 امتیاز این مسابقه نیاز داریم و برای کسب پیروزی به میدان می رویم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در پایان گفت : افت خاصی در تیم نمی بینم زیرا در بازیهای گذشته عملکرد خوبی داشته ایم ولی تنها در کسب نتیجه دلخواه موفق نبودیم که مطمئنا از این بازی به بعد این مشکل هم برطرف می شود.