تیم فوتبال افشید قم برابر ارقام تراشه اراک متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم از مرحله نخست گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور روز جمعه به پایان رسید و نماینده فوتبال قم با یک تساوی خانگی، شانس صعود به مرحله دوم مسابقات را از دست داد.

تیم‌های افشید قم و ارقام تراشه اراک در ورزشگاه شهید حیدریان قم با هم روبرو شدند که در این بازی افشید در شرایطی که نیاز مبرم به کسب برد داشت در نهایت نتوانست با بیش از یک امتیاز زمین مسابقه را ترک کند.

در این بازی عرفان بدری تنها گل افشید را به ثمر رساند اما این گل برای کسب پیروزی کافی نبود و این به معنای خداحافظی افشید با شانس صعود است. روند حرکتی افشید پس از شروع فوق العاده این تیم سیر نزولی در پیش گرفت.

افشید در هفته‌های باقی مانده باید به فکر نتایج آبرومند و حفظ موقعیت خود باشد. به طور کلی تیم‌های قمی در لیگ نوجوانان کشور همواره در صعود از مرحله گروهی ناکام بوده‌اند و افشید نیز تغییری در این سابقه ایجاد نکرد.

نماینده فوتبال قم در هفته‌های نخست نتایج خوبی کسب کرده بود اما اکنون چند هفته‌ای است که پیروز نمی‌شود و همین موضوع، شانس افشید برای صعود در برابر تیم‌هایی چون ذوب آهن، سپاهان و مقاومت تهران را به صفر رسانده است.