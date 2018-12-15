خبرگزاری مهر – گروه استانها: چند سالی است که مواد مخدر سنتی جای خود را به مواد مخدر صنعتی داده و هر چه جهان صنعتیتر میشود تنوع این نوع مواد نیز افزایش مییابد.
مواد مخدری همچون تریاک، شیشه، کراک، هروئین از قبل وجود داشت اما اخیراً عضو جدیدی به خانواده مواد مخدر اضافهشده و در بیشتر خبرهای کشف مواد مخدر نام جدید «گُل» شنیده میشود که اثراتی بس مخربتر از هر نوع مواد مخدر دیگری دارد.
«گُل» ماده مخدر جدیدی نیست بلکه همان حشیش است
طبق بررسیها در خصوص روند پیدایش ماده مخدر «گُل» به این نتیجه میرسیم که گیاه شاهدانهای منشأ پیدایش آن است و درواقع «گُل» ماده مخدر جدیدی نیست بلکه همان حشیش است که بانامهای مختلف در اختیار افراد قرار میگیرد و این روزها نیز بهنوعی در صدر مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان و جوانان است.
این آسیب اجتماعی در استان همدان نیز وضعیت چندان خوشایندی ندارد چراکه افزایش قابلتوجه کشف این ماده مخدر نشاندهنده گرایش به مصرف این ماده مخدر در استان همدان دارد بهطوریکه در اوایل دهه ۹۰ اوج مصرف شیشه بود و امروز شاهد کاهش مصرف شیشه و گرایش به گل هستیم.
متأسفانه با یک هجمه عظیمی از تولید، واردات و توزیع مواد مخدر بهویژه در ردههای صنعتی مواجه هستیم و هر بار نیز یک نوع جدیدی از مواد مخدر تولید میشود کارشناس مطالعات اجتماعی استانداری همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تبلیغات زیادی در مورد عدم اعتیادآور بودن ماده مخدر «گل» انجامشده و حتی کمخطرتر از حشیش معرفی میشود، این در حالی است که میزان توهمزایی آن ۴ تا ۶ برابر بیشتر از حشیش است، افزود: متأسفانه با یک هجمه عظیمی از تولید، واردات و توزیع مواد مخدر بهویژه در ردههای صنعتی مواجه هستیم و هر بار نیز یک نوع جدیدی از مواد مخدر تولید میشود.
سید حسن قشمی بابیان اینکه ماده مخدر «گل» حتی با یکبارمصرف، اعتیادآور است؛ تا جایی که با مصرف نکردن آن فرد دچار اضطراب شدید، بیقراری، وحشتزدگی و تپش قلب میشود، ادامه داد: کسب لذت کاذب به دلیل تبلیغات شبکههای مجازی و دسترسی آسان به این مواد از مهمترین دلایل گرایش جوانان به آن است.
وی با تأکید بر اینکه نگرانی شدید درزمینهٔ ماده مخدر «گل» داریم بهطوریکه مصرف این گیاه پدیده جدیدی است که در همدان در حال رخ دادن است، گفت: بر اساس رصد پلیس در کشور شاهد افزایش کشفیات این نوع ماده مخدر هستیم و این امر نشان میدهد عدهای به سمت مصرف آن گرویدهاند که در همدان نیز کشفهای قابلتوجهی صورت گرفته است.
«گُل» دروازه ورود به مصرف مواد مخدر دیگر است
وی با اشاره به اینکه مصرف گل دروازه ورود به مصرف مواد مخدر دیگر است، گفت: این ماده نیز مانند سیگار آغازکننده مصرف دیگر مواد مخدر است و بسیاری از معتادان ممکن است مصرف مواد را از گل شروع کنند.
قشمی با اشاره به اینکه مصرف ماده مخدر «گُل» در جوانان بیشتر شده است و خانوادهها باید به این موضوع حساس باشند، گفت: والدین بهتر است ابتدا اطلاعات خود را در خصوص شناخت مواد اعتیادآور ازجمله «گُل»، بیشتر کنند و علائم مصرف «گُل» را ازنظر فیزیکی روانی و رفتاری بشناسند و بر رفتار فرزندان خود و رفتوآمد آنان نظارت داشته باشند تا خدایناکرده در دام این ماده مخدر نیفتند.
وی با تأکید بر اینکه عدم دانش و آگاهی و بیکاری ازجمله عوامل مهم در گرایش افراد به اعتیاد است، گفت: امسال ۵۵ کارگاه آموزشی در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر «گُل» در استان همدان برگزارشده است.
قشمی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی آسیب فضای مجازی برای نوجوانان، گفت: دوره آموزشی مهارت زندگی برای ۳۲ هزار و ۴۰۰ نفر برگزارشده است.
همدان در شیوع اعتیاد به رتبه ۲۱ رسیده است
وی بابیان اینکه همدان در شیوع اعتیاد به رتبه ۲۱ رسیده است، تأکید کرد: آسیب اعتیاد واقعیتی انکارناپذیر است اما میتوان آن را کنترل کرد کما اینکه آموزش چهره به چهره در حوزه پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤثر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان نیز در این خصوص بابیان اینکه متأسفانه مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان شیوع پیداکرده است، گفت: باید آگاهسازی اجتماعی بهویژه از سوی رسانهها و مسئولان موردتوجه قرار گیرد.
سرهنگ هادی قزوینه ای در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه گسترش وسیع مصرف ماده مخدر «گُل» بین جوانان و نوجوانان زنگ خطری است که اگر نتوانیم با برنامهریزی دقیق در بالا بردن آگاهی مردم بهویژه جوانان اقدام کنیم، باید شاهد آسیبهای بعدی آن باشیم، گفت: متأسفانه روزبهروز با شیوع مصرف ماده مخدر «گُل» دستوپنجه نرم میکنیم.
کشف و ضبط محموله ۵۲ کیلویی ماده مخدر «گُل»
هادی قزوینه ای با اشاره به اینکه طی یک ماه اخیر با همکاری دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و پلیس مبارزه با مواد مخدر ۳ سوژه در این خصوص رصد شده است، گفت: کشف و ضبط محموله ۵۲ کیلویی ماده مخدر «گل» از قروه کردستان نتیجه پیگیریها است.
وی با تأکید بر اینکه عزم استانی در امر مبارزه با مواد مخدر مناسب است و هیچ درب بستهای در این زمینه در همدان وجود ندارد، گفت: در حوزه ماده مخدر «گل» کشفیات نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه امسال ۴ هزار و ۶۵۸ کیلو و ۲۱۱ گرم انواع مواد مخدر در استان همدان کشفشده که بیشترین کشفیات مربوط به تریاک به میزان ۲ هزار و ۷۰۵ کیلوگرم بوده است، گفت: امسال ۹۰۲ کیلوگرم مواد مخدر «گل» در استان همدان کشفشده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بابیان اینکه با یک شیوع وسیع گیاه مخدر «گل» در کشور و بهتبع استان همدان مواجه هستیم، گفت: «گُل» بهعنوان یکی از تهدیدکنندهترین مخدرهای جوانان و نوجوانان مطرح است.
متأسفانه با القائات و ذهنیت سازیهای غیرواقعی در مورد گیاه مخدر «گُل» توسط قاچاقچیان که در سطح جامعه انجامشده مبنی بر اینکه گیاه مخدر «گل» اعتیادآور نیستوی بابیان اینکه متأسفانه با القائات و ذهنیت سازیهای غیرواقعی در مورد گیاه مخدر «گُل» توسط قاچاقچیان که در سطح جامعه انجامشده مبنی بر اینکه گیاه مخدر «گل» اعتیادآور نیست و شور و شعف به همراه دارد شاهد استقبال نوجوانان و جوانان از این ماده مخدر هستیم، گفت: این استقبال رشد بالایی را به دنبال داشته است.
وی با تأکید بر اینکه این میزان گرایش میتواند تهدیدهای وسیعی را برای سلامت روحی و روانی جوانان به همراه داشته باشد، گفت: ازاینرو باید موضوع پیشگیری از مصرف «گل» و بالا بردن آگاهی جوانان به یک گفتمان غالب در بین دستگاههای حاکمیتی و سمنها و اصناف و نهادهای فرهنگی تبدیل شود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان تأکید کرد: سطح آگاهی مردم و بهویژه جوانان را باید به حدی بالا ببریم که در برابر گرایش به «گل» از خود واکنش منفی نشان دهند.
سرهنگ قزوینه ای بابیان اینکه امسال با افزایش کشف گیاه مخدر «گل» از قاچاقچیان همراه بودهایم، گفت: امسال کشف این ماده مخدر در استان همدان ۵۳ درصد افزایش داشته است.
وی بابیان اینکه قاچاقچیان قصد توزیع این محمولهها را داشتهاند، گفت: این افزایش کشفیات «گل» از قاچاقچیان بیانگر آن است که فعالیت قاچاقچیان در این حوزه افزایشیافته است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بابیان اینکه برای پیشگیری از ورود ماده مخدر «گل» به استان همدان اجرای طرحهای کنترل محورهای مواصلاتی را در برنامه قرار دادهایم، گفت: این طرح بهصورت ویژه مورد پیگیری است.
بعضاً گزارشهایی مبنی بر مصرف «گل» در بین جوانان و نوجوانان از طریق قلیان داشتهایم سرهنگ قزوینه ای بابیان اینکه متأسفانه یکی از روشهای استفاده «گل» از طریق قلیان است، گفت: بر همین اساس بعضاً گزارشهایی مبنی بر مصرف «گل» در بین جوانان و نوجوانان (دختر و پسر) از طریق قلیان داشتهایم.
وی بابیان اینکه قاچاقچیان برای کسب منافع اقتصادی خود به هیچ چارچوب اخلاقی پایبند نیستند و برای آنها آلوده شدن دختر یا پسر تفاوتی ندارد، گفت: فضای مواد مخدر متفاوت شده و تنوع مواد بالا است و نمی توان مناطق خاص مصرف را مشخص کرد.
وی بابیان اینکه موضوع تهدید «گل» را باید جدی گرفت، گفت: تنها راه پیشگیری در کنار مبارزه و درمان، آگاهی است کما اینکه درمان پیچیدهای نیز دارد و هنوز درمان قطعی با نسخهای واحد برای آن پیشبینینشده است.
وی گفت: تنها راه، بالا بردن سطح آگاهی است که در این راستا امسال ۶۷۳ برنامه آموزشی، برگزار و ۵۴ هزار نفر در جامعه هدف دانشگاهی، آموزشوپرورش و خانوادهها را آموزش داده و نسبت به تهدیدات گل آگاه کردهایم.
سرهنگ قزوینه ای همچنین بابیان اینکه ۱۱۸ کیلو هروئین، ۴ کیلو و ۳۳۷ گرم شیشه، ۱۸۶ کیلو و ۴۹۳ گرم حشیش و ۷۱۵ گرم گراس در استان کشفشده است، به جمعآوری ۴ هزار و ۶۳ معتاد اشاره کرد و افزود: در این مدت ۳ هزار و ۴۴۳ خردهفروش، قاچاقچی و توزیعکننده مواد مخدر دستگیرشدهاند.
وی با اشاره به دستگیری ۷ هزار و ۵۰۶ نفر فعال حوزه مواد مخدر طی امسال از افزایش ۹ درصدی دستگیرشدگان سخن گفت و افزود: ۵۰ باند تهیه، توزیع و قاچاق مواد مخدر نیز در استان همدان متلاشیشده است.
سرهنگ قزوینه ای بابیان اینکه امسال ۶ هزار و ۷۷۶ عملیات در راستای مبارزه با مواد مخدر در استان همدان انجامشده است که این اقدامات نیز۱۰ درصد افزایش دارد، عنوان کرد: ۷۱۲ طرح نظیر پاکسازی، کنترل محورهای مواصلاتی، مبارزه با کشت شاهدانه و خشخاش در حوزه مبارزه با مواد مخدر اجرایی شده است.
آنچه مسلم است؛ اعتیاد یکی از خطرناکترین پدیدههایی است که نسل امروز و آینده را در معرض اختلالات روانی، اخلاقی و جسمانی قرار میدهد بنابراین با توجه به مشکلات و آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر، خانواده خوب و سالم میتواند کودکان، نوجوانان و جوانان را از این پدیده شوم نجات دهد و با اگاهی سازی قبل از آنکه در دام این معضل بیفتد خود را نجات دهد.
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