به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با هدایت وینفرد شفر نیم فصل پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و در نهایت نیز با ۶ پیروزی، ۷ مساوی، ۲ شکست، ۱۸ گل زده، ۶ گل خورده و ۲۵ امتیاز بعد از پدیده، پرسپولیس، سپاهان و تراکتورسازی در جایگاه پنجم قرار گرفت.

فاصله امتیاز آبی پوشان با تیم ششم که پارس جنوبی باشد ۶ امتیاز است و این نشان می دهد این تیم برای سقوط نکردن به یک رده پایین تر حداقل تا چند هفته حاشیه امنیت دارد.

ویژگی تیم استقلال در نیم فصل نخست پیروز شدن بر تیم هایی بود که عمدتا در رده های پایین جدول قرار داشتند. شاگردان شفر در نیم فصل نخست تنها یک تیم بالای جدولی که تراکتورسازی بود را شکست دادند که این نتیجه هم در هفته سوم در حالی رقم خورد که تراکتورسازان هنوز به شرایط ایده آل نرسیده بودند.

از ۶ پیروزی که آبی پوشان در نیم فصل نخست به دست آورده اند، یک پیروزی مقابل تیم بالا نشین تراکتورسازی است و بعد از آن بالاترین تیمی که استقلال در جدول موفق به شکست دادنش شده‌ است، «سایپا» رده هشتمی است.

سایر پیروزی های آبی پوشان مقابل تیم های صنعت نفت، نفت مسجد سلیمان، سپیدرود و استقلال خوزستان است که در رده های یازدهم، دوازدهم، پانزدهم و شانزدهم جدول قرار دارند.