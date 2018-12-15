اسکی بازان چهارمحالی چشم انتظار بارش برف/تعطیلی ۲ ساله پیست اسکی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برف گیر کشور است که در ارتفاعات زاگرس قرار دارد. بارش برف قابل توجه از ویژگی های مهم این استان در نیمه دوم سال است.

طی یک دهه گذشته بارش ها در این استان بسیار کم شده است و بارش ها از نوع برف به باران تبدیل شده است. بارش های قابل توجه برف در این استان در سال های گذشته موجب توسعه پیست های اسکی و همچنین برگزاری جشنواره های شهر برفی شده بود.

طی چند سال اخیر بارش برف در این منطقه بسیار کم شده است و دیگر خبری از زمستان های پر برف در استان چهارمحال و بختیاری نیست. پیست های اسکی طی دو سال گذشته همچنان تعطیل هستند و جشنواره های برفی نیز دیگر در این استان برگزار نشدند.

پیست اسکی چلگرد کوهرنگ مهمترین پیست اسکی استان چهارمحال و بختیاری است که در منطقه برف گیر شهرستان کوهرنگ در دامنه رشته کوه زردکوه قرار دارد. همه ساله این پیست اسکی در آذرماه به علت بارش های سنگین برف بازگشایی می شد و ورزشکاران اسکی باز تمرینات ورزشی خود را در این پیست اسکی آغاز می کردند.

در حال حاضر ارتفاع برف در سایت این پیست اسکی کمتر از پنج سانتی متر است و امکان بازگشایی این پیست اسکی وجود ندارد.

وضعیت بارش برف در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری

ورزشکاران اسکی باز چهارمحال و بختیاری به علت نباریدن برف و تعطیلی پیست های اسکی طی دو ساله گذشته نتوانسته اند تمرینات خود را انجام دهند و امسال در انتظار بارش برف هستند تا طلسم تعطیلی پیست های اسکی به ویژه پیست اسکی کوهرنگ شکسته شود.

تمرینات تیم ها دو سال متوقف است

یکی از ورزشکاران استان چهارمحال بختیاری در رشته اسکی به خبرنگار مهر گفت: پیست های اسکی مهم چهارمحال و بختیاری از جمله شیخ شبان، کوهرنگ و بارده طی دو سال گذشته بازگشایی نشده اند و امکان انجام تمرینات ورزشی و تفریح در این رشته ورزشی فراهم نشده است.

احمدی تاکید کرد: بارش برف در این استان بسیار کم شده است و بارش های برفی که نیز انجام می شود بسیار ناچیز است و سطح پیست های اسکی را نمی پوشاند.

وی بیان کرد: پیست های اسکی در گذشته در آذرماه فعال می شدند و تا پایان ماه بهمن امکان انجام تمرینات اسکی فراهم می شد، اما در حال حاضر وضعیت بارش برف در این استان مانند گذشته نیست.

این ورزشکار بیان کرد: بسیاری از ورزشکاران استان در رشته ورزشی اسکی برای انجام تمرینات خود طی سال های اخیر به پیست های دیگر استان ها سفر کردند اما با توجه به وجود هزینه های بالا این امر زیاد مورد توجه ورزشکاران قرار نگرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر امیدواریم طی سه هفته آینده بارش های قابل توجه برف در این استان انجام شود تا امکان بازگشایی پیست های اسکی فراهم شود.

بارش برف در استان چهارمحال بختیاری بسیار کم شده و امکان بازگشایی پیست های اسکی طی دو سال اخیر در این استان فراهم نشده است رئیس هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیست های اسکی چهارمحال و بختیاری طی دو سال گذشته تعطیل بوده اند، بیان کرد: بارش برف در این استان بسیار کم شده است و امکان بازگشایی پیست های اسکی طی دو سال اخیر در این استان فراهم نشده است.

صفر فرامرزی با بیان اینکه این استان سه پیست اسکی دارد، بیان کرد: پیست های اسکی این استان شامل بارده، چلگرد کوهرنگ وشیخ شبان است.

رئیس هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مهمترین پیست اسکی چهارمحال و بختیاری پیست اسکی کوهرنگ است، بیان کرد: پیست اسکی چلگرد کوهرنگ با توجه به امکانات تخصصی و رفاهی بهترین پیست استان به شمار می‌رود.

پیست تا اطلاع ثانوی تعطیل است

رئیس هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر برف جمع شده در پیست اسکی کوهرنگ بسیار ناچیز است و امیدواریم که طی روز های آینده شاهد بارش قابل توجه برف در این منطقه باشیم.

وی تصریح کرد: در صورتی که ارتفاع برف در پیست اسکی کوهرنگ به بالای ۵۰ سانتی متر برسد این پیست بازگشایی می شود.

وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری دارای بیش از ۳۰۰ ورزشکار اسکی باز است.

تغییر الگوی بارش مهمترین علت کاهش بارش برف در این استان است مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص کاهش بارش ها به خبرنگار مهر گفت: بارش ها طی یک دهه گذشته در این استان بسیار کم شده اند.

شاهرخ پارسا بیان کرد: کاهش بارش‌ها در استان چهارمحال بختیاری از سال زراعی سال ۸۶ آغاز شده است.

تغییر الگوی بارش در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در گذشته ۶۵ درصد بارش ها در این استان به صورت برف بوده است و این در حالی است که بارش ها طی سال های اخیر در این استان کمتر از ۲۰ درصد است.

وی تاکید کرد: تغییر الگوی بارش مهمترین علت کاهش بارش برف در این استان است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه افزایش دمای هوا موجب تغییر الگوی بارش در این استان شده است، بیان کرد: طی بارش اخیر در کوهرنگ حدود ۳۰ سانتی بارش برف گزارش شد که هم اکنون این میزان برف به علت گرم شدن هوا به هشت سانتی متر رسیده است.