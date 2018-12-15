نتایج بحرانی تیم فوتسال الماس شهر قم ادامه پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از دور برگشت لیگ دسته اول فوتسال ایران برگزار شد و تیم فوتسال الماس شهر قم با شکستی دیگر در این مسابقات، اکنون در منطقه خطر سقوط به دسته دوم قرار گرفته است.

تیم فوتسال الماس شهر قم که در این فصل نتایج و شرایط فاجعه باری داشته است جمعه شب در سالن شهید حیدریان قم پذیرای تیم پاس ناجای البرز بود و در نهایت با شکست ۳ بر ۲ برابر این تیم، بار دیگر در لیگ امسال بازنده میدان را ترک کرد.

در این مسابقه شاگردان محمد قاسمی مربی جدید تیم الماس شهر برای جدایی از منطقه سقوط نیاز مبرمی به برد داشتند اما در روز گلزنی سعید عباسی و محمد برزگر برابر حریف خود تن به شکست ۳ بر ۲ دادند و اکنون همچنان در محدوده سقوط جدول گروه یک قرار دارند.

تیم الماس شهر قم از ۸ بازی خود در این مسابقات فقط در یک بازی، آن هم برابر تیم قعرنشین صدرای شیراز پیروز شده، در ۲ بازی مساوی کرده. ۵ بازی دیگر را باخته تا تیم هشتم جدول ۹ تیمی گروه یک باشد.

الماس شهر برای رهایی از سقوط در بازی‌های باقی مانده باید به دنبال کسب پیروزی باشد به طوری که در حال حاضر فاصله این تیم با تیم رده هفتمی هبلکس خراسان رضوی ۲ امتیاز است و الماس شهر یک بازی کمتر از این تیم دارد و به بقا همچنان امیدوار است مشروط بر این که در همه بازی‌های آینده بازنده نباشد.