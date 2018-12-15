دلیلی برای لغو تحریم های اروپا علیه روسیه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان پس از نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل با موضوع بررسی مناسبات اتحادیه با مسکو و کی یف اظهار داشت: گفتگوهای زیادی در خصوص مناسبات اتحادیه اروپا و روسیه در میان اعضای اتحادیه اروپا صورت گرفت.

وی در ادامه افزود: اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند به دلایل منطقی و معقولی برای لغو تحریم های اروپا علیه روسیه دست پیدا کنند، به همین دلیل تحریم ها علیه مسکو همچنان ادامه خواهد داشت.

صدر اعظم آلمان پیشتر نیز درباره تحریم های اروپا علیه روسیه خاطرنشان کرده بود: غرب به خاطر حمایت و پشتیبانی از قوانین بین‌المللی در حال اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه است.

گفتنی است اتحادیه اروپا از مارس ۲۰۱۴ تحریم‌هایی را علیه روسیه در پی بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه اعمال کرد.