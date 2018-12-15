به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش در اولین همایش تخصصی نخبگان هوانیروز و شرکت‌های دانش بنیان حوزه‌های تحقیقات صنعتی هوانوردی با رویکرد بالگردی که صبح امروز(شنبه) در ستاد هوانیروز برگزار شد، اظهار داشت: هوانیروز نقش مهم و موثری در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دیگر صحنه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی داشته و دارد.

وی افزود: امروز نیز هوانیروز کانون اصلی پشتیبانی از یگان‌های ارتش و سپاه در مناطق مرزی است و در همه صحنه‌های چهل سال گذشته از جمله غائله‌های بعد از انقلاب در کردستان و بلایای طبیعی مانند زلزله بم و کرمانشاه حضور موثر داشته است.

امیر جهانشاهی در ادامه به رشادت‌های هوانیروز در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: هوانیروز در دوران دفاع مقدس بیش از ٦٠٠ تانک و ٤٠٠ خودرو زرهی دشمن را منهدم و بیش از ٧٠ هزار تن مهمات و تجهیزات را جابجا کرد، اینها سند گویای ایثارگری‌های هوانیروز در دفاع مقدس است.

وی به ۲۵۰ شهید و ۵۰۰ جانباز این نیرو در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ تحمیلی نیز هوانیروز در راستای کمک به مردم در حوادث طبیعی همیشه حضور داشته است. در زلزله کرمانشاه مردم می‌گفتند هرگاه بالگرد هوانیروز را می‌بینیم احساس می‌کنیم که مسئولین و حکومت به فکر ما هستند.

وی با اشاره به تحریم نیروهای مسلح بعد از پیروزی انقلاب گفت: هوانیروز هم مانند سایر یگان های نیرو های مسلح از ابتدای انقلاب با شدیدترین تحریم های دشمن روبرو شد. حفظ کارکرد این نیرو و ارتقاء تجهیزات و توانمندی‌های این نیروی راهبردی یکی از مهمترین اقدامات نیروهای ولایی بود که به برکت انقلاب اسلامی رخ داد. از سوی دیگر در جهت مراقبت از مرزها، بعد از جنگ تحمیلی هوانیروز در پشتیبانی نزدیک از یگان‌های حاضر در مرز اعم از سپاه و ارتش حضور داشته و دارد.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش گفت: تشکیل مراکز تحقیقاتی و قطعه سازی مانند صنایع زرهرند و صنایع یاعلی هوانیروز از اقدامات موثر و راهبردی در نیروی زمینی ارتش است. به عنوان مثال در صنایع یاعلی بیش از ١٥٠٠ نوع قطعه برای بالگردهای هوانیروز ساخته می‌شود.

امیر جهانشاهی با بیان اینکه همایش امروز برای ایجاد ارتباط بین صنایع کشور و صنایع یاعلی هوانیروز است، تصریح کرد: قطعا ارتقاء بالگردی ما در زمینه بهینه سازی، بازسازی و نوسازی تاثیر زیادی در قدرت نیروهای مسلح خواهد داشت. نیاز است در جهت ارتقاء توان دفاعی ارتباط بیشتر و گسترده‌تری میان صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شود.