رئيس مركز موسيقي برسركارخود حاضر نشده است

يك منبع مطلع به خبرنگارهنري "مهر" گفت روزقبل از آمدن رئيس جمهور به تالار وحدت تيم حفاظتي رياست جمهوري براي تحويل گرفتن مجموعه و تخليه آن به تالار وحدت مي روند‏. ‏‏‏به دليل برخورد نامناسب آنها با علي مرادخاني رئيس مركزموسيقي كه در جلسه اي با دبير جشنواره موسيقي جوان حضور داشت وي در حضور ايرج نعيمايي مديرعامل انجمن موسيقي با مشاجره وناراحتي تالار وحدت را ترك مي كند و تاكنون نيز به محل كار خود بازنگشته است.

تلاش خبرنگار هنري مهر براي تماس با مرادخاني بي نتيجه ماند اما مجيد باقي مدير روابط عمومي مركز موسيقي و يكي از كارمندان دفتر وي اين موضوع را تكذيب مي كنند.

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