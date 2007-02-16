خبرهای کوتاه از سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، جی جی ابرامز، کارگردان فیلم های "گمشده" و "ماموریت غیرممکن 3" تصمیم دارد فیلمی بر اساس مجموعه آثار "برج سیاه" استفن کینگ کلید بزند، البته هنوز مشخص نیست این اثر در قالب فیلم سینمایی به نمایش درآید یا یک مجموعه تلویزیونی. "برج سیاه" سه جلد است و در دنیاها و زمان های مختلف شکل می گیرد.



- کسب جوایز مختلف تاثیری در روحیه گیلرمو دل تورو نداشته، چرا که این کارگردان از یکسو تحسین منتقدان را برای فیلم "هزارتوی پن" برمی انگیزد و از سوی دیگر برای ساخت فیلم "تارزان" اعلام آمادگی می کند. کارگردان مطرح مکزیکی معتقد است نباید شهرت را چندان جدی گرفت. او درصدد است تصویری خشن و سرسخت از تارزان ارائه دهد و در این فیلم جایی برای میمون ها یا سایر حیوانات در نظر نگرفته است.



- فیلم "بابانوئل بد" در گیشه موفق نبود، اما میزان طرفداران این کمدی سیاه به حدی بود که تهیه کنندگان به ساخت قسمت دوم آن می اندیشند. استودیو دایمنشن مذاکرات را از چندی پیش با بیلی باب تورنتن آغاز کرده است. او در این مورد می گوید: "به نظر می رسد ساخت این فیلم برای استودیو مهم است، چرا که بارها این موضوع را با من مطرح کرده اند. اما به درستی نمی دانم موضوع فیلمنامه چیست یا فیلمبرداری چه زمانی است."



- مایکل کیتن نخستین تجربه اش در زمینه کارگردانی را با نام "آقای شاد" کلید می زند. این فیلم با بودجه اندکی ساخته می شود و کیتن علاوه بر کارگردانی، ایفای نقش را نیز بر عهده دارد و با کیت کوپفریر همبازی می شود. شنیده ها حاکی از آن است که فیلمبرداری از روز ششم مارس در شیکاگو آغاز می شود و نیمه های آوریل به پایان می رسد.