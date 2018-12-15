میلان در آستانه ورود به شرایط بحرانی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان ایتالیا در آخرین بازی از مرحله گروهی رقابت‌های یورولیگ از گروهی که در آن رئال بتیس، المپیاکوس و دودلانژ قرار داشتند حذف شد. این همان باشگاهی است که ۷ بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده و در لیگ ایتالیا هم ۱۸ قهرمانی دارد. اما مدت‌هاست از آن تیم قدرتمند بزرگ چیزی جز یک سایه باقی نمانده است.

از فصل ۱۴-۲۰۱۳ به بعد تیم ایتالیایی نتوانسته جواز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند. در یورولیگ هم که آن‌ها فصل گذشته توانستند بعد از سال‌ها به آن راه پیدا کنند، توانسته بودند به مرحله حذفی برسند، اما این فصل در مرحله گروهی حذف شدند.

شاید این ناکامی منجر به اخراج شدن گنارو گتوزو، سرمربی این باشگاه شود، در حالی که این تنها مشکل باشگاهی که در حال ورود به مرحله بحران هویت است، نیست. فصل گذشته آن‌ها به شکلی بازیکن خریدند که به نظر می‌رسید قرار است به جمع تیم‌های بزرگ بازگردند و بازی‌های خوبی را از آن‌ها شاهد باشیم.

این تیم ۲۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کرد و بازیکنانی مانند لئوناردو بونوچی، متیو موساچو، هاکان کالهانوگلو، نیکولا کالینیچ و آندره سیلوا را به خدمت گرفت. انتظار هم داشت با این بازیکنان بتواند دوباره در مسیر درست قرار گیرد. درست است همه این بازیکنان در سطح اول فوتبال دنیا نبودند، اما انقدر بزرگ بودند که انتظار برود تیم را دوباره به اوج برسانند.

یک سال بعد روسونری شاهد این بود که نیمی از این بازیکنان از تیمش جدا شده و به تیم‌های دیگر رفتند. در این تابستان دوباره سرمایه‌گذاری شروع شد، ۱۰۰ میلیون یورو دیگر. بازیکنانی مانند فابیو بورینی، گونسالو ایگواین، تیمو باکایوکو و سامو کاستیخو آمدند.

در حال حاضر این تیم در رقابت‌های لیگ ایتالیا چهارم است، اما انتظار می‌رفت در یورولیگ پیشروی داشته باشند تا تیم انگیزه بهتر بگیرد که این اتفاق هم نیفتاد تا به راحتی کارشناسان بگویند این تیم انتظارات را برآورده نکرده و در حال ورود به مرحله بحرانی جدیدی است. به نظر «دوباره میلان شدن» برای آن‌ها مسیری طولانی‌تر از چیزی که فکرش را می‌کنند، است.