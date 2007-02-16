بودجه برای واردات بنزین از ابتدای سال 86 نداریم

معاون مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درگفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت واردات بنزین گفت : اعتبار 2/2 میلیارد دلاری که مجلس برای واردات بنزین در 6 ماهه دوم سال پیش بینی شده بود ، تنها تا پایان سال کفاف واردات بنزین را می دهد و برای سال جدید باید در انتظار تصمیم مجلس بود .

محمد علی خطیبی افزود : هنوز تصمیم مجلس درباره وضعیت بنزین چندان مشخص نیست اما ممکن است بودجه واردات در سال آینده نصف شود .

وی همچنین درباره آخرین وضعیت قیمت نفت گفت : براساس آمار منتشره از سوی آژانس بین المللی انرژی، پیش بینی ها نشان می داد که تقاضای جهانی برای نفت در سال 2007 میلادی ، 270 هزار بشکه در روز افزایش یابد که بدین ترتیب میزان تقاضای کل برای نفت به 4/86 میلیون بشکه در روز می رسد .

وی اضافه کرد : براساس برآوردهای صورت گرفته افزایش تقاضای جهانی نفت در سال 2007 میلادی 1 میلیون و 55 هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که این رقم پس از گذشت چندماه به 1 میلیون و 390 هزار بشکه کاهش یافت .

خطیبی علت افزایش بیش از انتظار تقاضا را کشورهای مصرف کننده آسیایی دانست و افزود : تقاضای نفت چین در سال 2006 ، 7 میلیون و 120 هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که این رقم در سال 2007 میلادی به 7 میلیون و 560 هزار بشکه در روز می رسد .

این کارشناس بازار نفت روند قیمت نفت را رو به بهبود عنوان و تصریح کرد : دلیل عمده این امر آن است که یک جریان سرد هوا وارد قاره اروپا و آمریکا شده و تقاضا برای نفت افزایش داده است و پیش بینی می شود این موضوع تا پایان ماه مارس ادامه داشته باشد .