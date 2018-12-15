امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان کارت سوخت المثنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مالکان خودرو وموتورسیکلت که کارت سوخت ندارند یا کارت خود را گم کرده اند، برای ثبت درخواست تا پایان امروز شنبه ۲۴ آذر مهلت دارند به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir، اپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری #۴* و یا دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.

همچنین امکان لغو یا ویرایش اطلاعات درخواست صدور کارت المثنی سوخت نیز تا امروز ۲۴ آذر (پایان مهلت ثبت نام ) در دسترس خواهد بود. متقاضیان دریافت کارت سوخت المثنی که روزهای گذشته در سامانه های دولت همراه ثبت نام کرده اند و بعد موفق به یافتن کارت سوخت خود شده اند، می توانند درخواست ثبت شده خود را لغو کنند.همچنین آن دسته از متقاضیان دریافت کارت سوخت المثنی که لازم می دانند اطلاعات ثبت نام خود را در سامانه های دولت همراه ویرایش کنند، می توانند تا قبل از پایان فرصت اعلام شده با مراجعه به سامانه های ثبت نام، اقدام کنند.