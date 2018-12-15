ساختمان کلانتری های کازرون ساماندهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دهقان در سفر اخیر خود به تهران و در ادامه پیگیریهای لازم در راستای مشکلات شهرستان کازرون در دیدار با سردار ایوب سلیمانی جانشین نیروی انتظامی کشور بازخورد امنیت و آرامش را برای کلیه آحاد جامعه دانست و اظهار داشت: یکی از سازمان های بسیار تاثیرگذار در حوزه امنیت، نیروی انتظامی است به نوعی که بازخورد مسئولیت ها و ماموریت های نیروی انتظامی در زندگی فردی و اجتماعی مردم بسیار آشکار و نمایان است.

دهقان رسیدگی به وضعیت کلانتری ها و ساماندهی این مراکز حساس ، از اولویت های اساسی خواند و افزود: ساختمانهای پاسگاهها و کلانتریهای شهرستان کازرون وضعیت مطلوب ندارند و تا رسیدن به استانداردهای تعریف شده فاصله قابل توجهی دارند.

فرماندار شهرستان با بیان اینکه ساختمان پلیس تخصصی خشت نیمه کاره مانده، گفت: یک باب ساختمان پلیس در خشت ساخته شده که تقاضا داریم دستورات لازم مبذول شود.

دهقان خواستار افزایش ناوگان خودرویی شهرستان کازرون شد و گفت: افزایش ناوگان خودرویی می تواند در افزایش سرعت و دقت ماموریت ها موثر باشد.

فرماندار کازرون ضمن تاکید بر لزوم احداث استقرار پاسگاه نیروی انتظامی در تنگ چوگان ، اظهار داشت: به علت قدیمی بودن ساختمان ، نیاز به احداث پاسگاه است و باید برای این مهم تمهیداتی اندیشیده شود.

دهقان یکی از مشکلات پیش‌روی پرسنل شاغل قدیمی بودن ساختمان‌های مسکونی سازمانی دانست و از مسئولین خواست با مرمت و بازسازی فوری ساختمان‌های مسکونی از مشکلات آنها بکاهند.

از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار ساخت ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان کازرون بود.

در این دیدار سرهنگ عبادی نژاد فرمانده نیروی انتظامی گزارشی از وضعیت امنیتی و مشکلات ساختمانی ، پرسنلی ، ناوگان خودرویی و سازمانی ارایه داد.

همچنین در این دیدار که حجت الاسلام خرسند امام جمعه شهرستان کازرون ، سرهنگ عبادی نژاد فرمانده نیروی انتظامی و حجت الاسلام عباسی امام جمعه خشت نیز حضور داشتند پیرامون مسائل و مشکلات مجموعه نیروی انتظامی شهرستان به بحث و رایزنی پرداختند.