روش جدیدی برای بررسی نمونه های خونی و میکروبیولوژی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در این پروژه تحقیقاتی توانسته اند روش جدیدی را برای شناسایی دقیق مولکول های مورد نظر در نمونه های مایع با استفاده از گوی های سیلیکنی متخلخل در ابعاد میکرونی طراحی و ارایه کنند.

روش نوینی که این دانشمندان ارایه کرده اند در حقیقت افزودن همزمان یا متناوب نانوذرات مغناطیسی و نوری به این گوی هاست.

افزودن نانوذرات مغناطیسی به این گوی ها این امکان را به دانشمندان می دهد تا از میدان مغناطیسی برای جذب و از بین بردن آسان گوی های یاد شده از نمونه ای مایع استفاده کنند.

شومینگ نای، محقق ارشد در این پروژه از مرکز فناوری نانو جورجیا - ایموری گفت: این نانوذرات با سرعت بالا وارد منافذ متخلخل میکرو گویها می شوند و مطمئن هستیم که تا 99 درصد این فرآیند به صورت کامل صورت می گیرد.

بر اساس گزارش gatech.edu این گوی ها از قابلیتی همچون جذب ویروس ها، پروتئین ها و سایر عوامل زیستی برخوردار هستند و از این رو محققان می توانند به راحتی نمونه های خونی را بررسی کنند.