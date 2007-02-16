افزایش ساعات کار مراکز خرید پایتخت تا یک بامداد / ممنوعیت حفاری در معابر از 15 اسفند تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردای تهران هدف از طرح این پشنهاد را کنترل ترافیک اسفند ماه و اعمال مدیریت سفر اعلام کرد و اظهار داشت: افزایش زمان فعالیت مراکز تجاری ، توزیع انبوه سفرهای شهری با هدف انجام خریدهای نوروزی در شلوغ ترین ماه سال را امکان پذیر می سازد.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: به این منظور ضمن برقراری خطوط جدید اتوبوسرانی به مقصد مراکز مهم خرید اتوبوس های شرکت واحد تا ساعت یک بامداد در این خطوط به جابجایی مسافران خواهند پرداخت.

وی از افزایش ساعت کار تاکسی های خطی و گردش و فعالیت آنها در محل های تجمع مسافر و محدوده مراکز تجای خبر داد و تصریح کرد: خودروهای مسافربری که در مرحله اول طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی بر چسب دریافت داشته اند به یاری ناوگان تاکسیرانی می آیند.

معاون شهرداری تهران ، آماده سازی پارکینگ های عمومی جهت پذیرش خودرو با حداکثر ظرفیت را از دیگر برنامه های این طرح بر شمرد و اضافه کرد: اجرای دقیق طرح پارکبان به منظور حداکثر استفاده از فضای حاشیه معابر ، از جمله ساز و کارهای مدیریت پارک حاشیه ای به شمار می آید.

تشکری هاشمی با اعلام به کار گیری ناوگان ستاد امداد رسانی به خودروها در بزرگراهها تا ساعت یک بامداد ، ادامه داد: هر چند مترو هم اکنون نیز با ظرفیت کامل فعالیت می کند لیکن حداکثر تلاش جهت کاهش حداقل سر فاصله حرکت قطارهای مترو به 3 دقیقه به عمل خواهد آمد.

وی ، پیش فروش بلیت اتوبوسهای برون شهری بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان به پایانه های مسافربری را از دیگر فعالیتهای پیش بینی شده عنوان و اظهار داشت: در استقبال از نوروز ، پایانه های 4 گانه تهران پاکسازی ، شستشو و رنگ آمیزی خواهند شد.

معاون شهردار تهران از راه اندازی اولین مرکز پلیس 4 رقمی به منظور امکان تماس آسان و سریع شهروندان با شعب پیک بادپا خبر داد و افزود: افزایش ساعت کار مراکز پیک بادپا تا ساعت یک بامداد و حتی در روزهای تعطیل ، در جهت اعمال مدیریت تقاضای سفر در ماه پایانی سال به اجرا در می آید.

تشکری هاشمی ، توزیع سیم کارتهای اعتباری تلفن همراه و کارتهای هوشمند سوخت شهروندان را از دیگر فعالیتهای پیک بادپا بر شمرد و تصریح کرد: پیک بادپا آماده دریافت سفارشات تلفنی جهت ارایه خدمات و عرصه مایحتاج مورد نظر شهروندان است.

وی با اشاره به افزایش نظارت ، کنترل و رفع نقص چراغ های راهنمایی دوربین های نظارت تصویری و تابلوهای متغیر خبری ، اضافه کرد: شبکه چراغ های راهنمایی متناسب را تغییر جریان ترافیک معابر منتهی به مراکز خرید مورد بازنگری قرار گرفه و زمان بندی می شوند.

معاون شهردار تهران همچنین افزایش نظارت ، کنترل و رفع نقص علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای ترافیکی را از دیگر اقدامات مورد نظر بر شمرد و ادامه داد: علاوه بر تجدید و تکمیل خط کشی بزرگراه ها، گارد ریل ها و هندریل های معابر بزرگراهی نیز مورد تعمیر و تعویض قرار می گیرند.

تشکری هاشمی ، افزایش تعداد و زمان فعالیت گشت های بازرسی شرکت واحد و سازمان تاکسیرانی به منظور نظارت بر عملکرد اتوبوسها و تاکسی ها را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: از نظر ما شهروندان ، آگاه ترین و امین ترین مدرسان مدیریت شهری به شمار می آیند.

وی ، لکه گیری و روکش معابر و ترمیم و مرمت نوارهای حفاری و محل های کنده کاری شده تا نیمه اسفند 85 را از فعالیتهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد و افزود: از 15 اسفند تا پایان سال جاری ، انجام هر گونه عملیات حفاری در سطح شهر ممنوع است.

معاون شهردار تهران ، جلوگیری از فعالیت دستفروشان و رفع سد معبر سواره و پیاده به ویژه در مقابل و محدوده مراکز خرید را از فعالیتهای معاونت خدمات شهری شهرداری اعلام داشت و تصریح کرد: به موازات مراکز تجاری ساعت کار فروشگاه های شهروند و میدان میوه وتره بار نیز افزایش می یابد.

تشکری هاشمی در پایان از درخواست همکاری نیروی انتظامی به منظور برقراری نظم و تامین امنیت شبانه مراکز تجاری در اسفند ماه خبر داد و گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی نیز نسبت به ایجاد انضباط ترافیکی و اعمال قانونی در برخورد با رانندگان و موتورسیکلت سواران متخلف در این ایام اقدام می کند.