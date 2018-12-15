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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

استاندار کردستان:

بانکهابە کمک تولیدواشتغال بیایند/کردستان درردیف آخرپرداخت تسهیلات

بانکهابە کمک تولیدواشتغال بیایند/کردستان درردیف آخرپرداخت تسهیلات

سنندج - استاندار کردستان گفت: بانک های استان باید به کمک تولید و اشتغال بیایند و از همه ظرفیت ها برای پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح امروز در نشست شورای هماهنگی بانک های استان کردستان به وضعیت پرداخت تسهیلات در استان اشاره کرد و اظهارداشت: طبق گزارشی که اخیرا منتشر شده است استان ‌های کردستان و سیستان و بلوچستان جزو استان های آخر در دریافت تسهیلات از بانک‌ ها هستند.

وی با بیان اینکه نیازها و عمق عقب ماندگی‌ های کردستان زیاد است، افزود: در صورت کم کاری بانک‌ ها در پرداخت تسهیلات مشکلات بیشتر خواهد بود.

استاندار کردستان ادامه داد: از بانک ها می خواهم با بخش خصوصی و تولید کنندگان همکاری بیشتری داشته باشند تا فضای کسب و کار و تولید در استان رونق بگیرد.

مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تحرک بیشتر بانک های استان برای پرداخت تسهیلات به خانواده های زندانیان شد و یادآور شد: در دیگر استان ها بانک ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه که دولت بازپرداخت آن را تضمین کرده است تنها وثیقه طلب می کنند و در بانک های استان علاوه بر وثیقه ضامن هم طلب می کنند که این امر خلاف رویه جاری در دیگر استان ها است.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: پرداخت تسهیلات به خانواده زندانیان جرائم غیر عمد کمک به بهبود فضای جامعه است و در این خصوص بانک ها باید تسهیل گری بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 4485162

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