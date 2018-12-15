بانکهابە کمک تولیدواشتغال بیایند/کردستان درردیف آخرپرداخت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح امروز در نشست شورای هماهنگی بانک های استان کردستان به وضعیت پرداخت تسهیلات در استان اشاره کرد و اظهارداشت: طبق گزارشی که اخیرا منتشر شده است استان ‌های کردستان و سیستان و بلوچستان جزو استان های آخر در دریافت تسهیلات از بانک‌ ها هستند.

وی با بیان اینکه نیازها و عمق عقب ماندگی‌ های کردستان زیاد است، افزود: در صورت کم کاری بانک‌ ها در پرداخت تسهیلات مشکلات بیشتر خواهد بود.

استاندار کردستان ادامه داد: از بانک ها می خواهم با بخش خصوصی و تولید کنندگان همکاری بیشتری داشته باشند تا فضای کسب و کار و تولید در استان رونق بگیرد.

مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تحرک بیشتر بانک های استان برای پرداخت تسهیلات به خانواده های زندانیان شد و یادآور شد: در دیگر استان ها بانک ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه که دولت بازپرداخت آن را تضمین کرده است تنها وثیقه طلب می کنند و در بانک های استان علاوه بر وثیقه ضامن هم طلب می کنند که این امر خلاف رویه جاری در دیگر استان ها است.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: پرداخت تسهیلات به خانواده زندانیان جرائم غیر عمد کمک به بهبود فضای جامعه است و در این خصوص بانک ها باید تسهیل گری بیشتری داشته باشند.