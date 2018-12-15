کوچک ترین گذشتی در مقابل دست درازی به حق الناس پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری درمراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شستا گفت: این وزارتخانه ساختاری دارد که بخش عمده ای از مردم شریف کشور از پیش از تولد تا پس از وفات با آن در ارتباط گسترده و نزدیک قرار دارند و افراد تحت پوشش نیازمند مهربانی، شفقت و دستگیری هستند و این مسئولیت ما را سنگین میکند.

وی با اشاره به اینکه قبلا در مجموعه هایی کار می‌کردم که صحبت از بیت المال بود، اما در این دستگاه صحبت از حق الناس است گفت: این موضوع کار ما را در مجموعه دولت سنگین‌تر است. ثمره عرق جبین عده ای به ما به امانت سپرده شده تا آن را حفظ کرده و ارتقا دهیم تا در ایام بازنشستگی از آن استفاده کنند. قدم برداشتن در هرگوشه ای از این وزارتخانه با مسئولیت سنگین تری همراه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: استفاده از افراد توانمند جامعه در جهت رسیدن به اهداف و ماموریت های تعریف شده ضروری است و جرم خوردن از بیت المال سنگین است و حتما باید برخورد قاطع و جدی با این موضوع شود.

وی با اشاره به اینکه کوچکترین مسامحه و گذشتی در این بخش در مقابل حق خوری و دست درازی به حق الناس که به امانت دستمان است پذیرفته نیست اظهار داشت: در راستای شفافیت قدم برداشته شده اما قدم اولیه بوده است.

به گفته شریعتمداری، اسامی افراد چندشغله و بازنشسته و امثال آنها اعلام شده است. باید توجه کرد که با مدیر پروازی نمیتوان شرکتی را اداره کرد. پای تغییرات ایستاده ایم و به دنبال کاهش هزینه های غیرضروری و صیانت از امانتی هستیم که به ما سپرده شده است.

وی افزود: بنگاه داری در این مجموعه تا امروز زیان ده بوده است. رئیس جمهور تاکید کرده که این کار ادامه پیدا نکند. شما می‌خواهید به نقطه ای برسیم که دفترچه های تامین اجتماعی در وزارت بهداشت پذیرفته نشود؟ این چه دعوای حیدری نعمتی است راه افتاده است؟ ما دعوایی با وزارت بهداشت نداریم. از وزارت بهداشت خدمت می‌گیریم و باید پولش را بدهیم که روشن است.

شریعتمداری افزود: در حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکاریم، جنگ و دعوایی نداریم، خدمات گرفته ایم باید پولش را بدهیم. بله ما مایلیم به عنوان کارفرما خدماتی که می‌خواهیم دریافت کنیم، آنها ارائه دهنده اند. تیپیکو از وزارت بهداشت هزار میلیارد طلبکار است و آنها شش هفت هزار میلیارد از ما طلب دارند و همین را هم تهاتر و تسویه نکرده ایم و باید اینها حل شود.