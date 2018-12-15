مسئولان اخلاق مدار باشند/ لزوم رفع مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی صبح شنبه در نهمین جلسه شورای اداری استان کرمان ضمن تبریک به استاندار کرمان بیان داشت: فدایی استانداری پر کار و پر تلاش است که این مساله از برنامه یک ماهه‌ای که ارائه شده کاملا مشخص است.

وی با تاکید بر لزوم حل مشکلات مردم افزود: فدایی اهل کار، تلاش و پیگیری امور است و امیدوارم شاهد توسعه و رونق در زمان مدیریتش در استان باشیم.

امام جمعه کرمان به روایتی از حضرت محمد (ص) در الخصال شیخ صدوق بیان داشت: هر کسی سه ویژگی و سه خصلت را نداشته باشد از ما نیست و در جایگاه خداوند هم جایی ندارد.

وی افزود: از پیامبر اکرم (ص) پرسیدند این سه خصلت چیست فرمودند اول باید حلمی داشته باشند تا جهل افراد نادان را دفع کند صفت دوم اخلاقی که به وسیله آن بتواند با مردم زندگی کند و صفت سوم پارسایی که از گناه اجتناب کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: این سه خصلت باعث می‌شود که همه بی اخلاقی ها دفع و خنثی شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید اخلاق‌مداری باشند، افزود: پارسایی و تقوا باعث می‌شود انسان از گناه دور باشد.