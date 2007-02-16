پیاده رو خیابان شریعتی سال آینده بهسازی خواهد شد

دکتر حجت الله ملاصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه این طرح سازمان زیبا سازی است و مناطق نیز به صورت مشارکتی طرح هایی خواهند داشت ، گفت: مناطق مختلف شهرداری بهسازی پیاده روهای خیابان شهید آیت و آیت الله کاشانی را سال آینده به مرحله اجرا خواهند گذاشت.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران ، بودجه طرح بهسازی خیابان شریعتی را مصوب شورای شهر تهران دانست و افزود: از این طرح در شورای شهر تهران دفاع کردیم و بودجه ای به این طرح تخصیص یافته است که تا پیش از سال نو میزان آن مشخص خواهد شد.

وی در ادامه از آغاز مذاکرات سازمان زیباسازی با مشاوران در این زمینه خبر داد و تاکید کرد: این طرح در سال آینده تا پیش از زمستان به پایان خواهد رسید تا مردم دچار مشکل نشوند هرچند برخی کارها مانند اصلاح کف نهرها و حرص درختان باید در زمستان صورت گیرد.

ملاصالحی در پایان با اشاره به اینکه بهسازی پیاده روهای خیابان ولیعصر (عج) مراحل پایانی خود را طی می کند ، گفت: قسمت های ظریف طرح در حال حاضر در دست اجرا است که نیازمند دقت و وقت بیشتری است ، با این حال این پروژه تا پیش از پایان سال به اتمام خواهد رسید.