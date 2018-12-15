موفقیت کاریکاتوریست سنندجی در جشنواره ملی شهرمن، شهر مناسب همه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، سرپرست خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: در ادامه موفقیت های هنرمندان خانه کاریکاتور حوزه هنری استان کردستان ژاله یوسفی نژاد از هنرمندان عضو این خانه، رتبه دوم جشنواره ملی کاریکاتور با عنوان شهر من، شهر مناسب همه که با هدف حق دسترسی عادلانه عموم مردم از فضاهای شهری توسط حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد، از آن خود کرد.

فهیمه ذبیحی افزود: این جشنواره که با موضوعات مختلف با هدف آگاه سازی عموم در ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت شرکت افراد کم توان و توانیاب بویژه افراد دارای معلولیت (معلولیت های مختلف) در همه عرصه های زندگی و فراهم آورن فرصت های برابر برای آنان در برخورداری از خدمات و امکانات زندگی فردی و اجتماعی همانند سایر افراد در مشهد مقدس برگزار شد و در آن ژاله یوسفی نژاد از بین ۲۰۰ اثر ارسال شده به جشنواره موفق شد رتبه دوم جشنواره را از آن خود کند.

وی اظهارداشت: در مجموع شش اثر از سه هنرمند معلول و سه هنرمندن غیر معلول به عنوان آثار برگزیده انتخاب شده ‌اند که در بخش معلولین اصفهان، سمنان و تهران و در گروه غیر معلولان گلستان، کردستان و تهران، مقام ‌های اول تا سوم جشنواره را بدست آورده ‌اند.

گفتنی است ژاله یوسفی نژاد متولد ۱۳۶۶ سنندج، فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک محیطی، فعالیت حرفه ایی خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرد و تاکنون آثار این هنرمند علاوه بر راه یابی به نمایشگاه های ده ها جشنواره داخلی و خارجی معتبر، مقام سوم جشنواره سبک زندگی ایرانی را کسب کرده است.

چاپ بیش از ۲۰ اثر تصویرسازی در هفته نامه سیروان، دو نمایشگاه انفرادی در دانشگاه و شرکت در نمایشگاه های جمعی دانشگاه، شرکت در نمایشگاه های گروهی کاریکاتور حوزه تقدیر شده در جشنواره استانی شهروندی سنندج، چاپ چند اثر تصویرسازی در کتاب گرافیک بابان دو، تصویرسازی برای چند کتاب کودک، مقام سوم ورکشاپ وسوسه خانه هنرمندان و راهیابی به نمایشگاه جشنواره انسان جنگل زندگی، راهیابی به نمایشگاه نفوذ، راهیابی به نمایشگاه جشنواره بانوان برزیل، راهیابی به بخش منتخبین جشنواره با موضوع زن مصر و بخش فینال جشنواره کایت ایتالیا، کسب جایزه ویژه George Gavrilean و دیپلم افتخار بیست و هفتمین جشنواره بین المللی طنز کارتون رومانی در سال ۲۰۱۷ بخشی دیگر از موفقیت های این هنرمند محسوب می شود.