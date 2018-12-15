۲۰۰۷ روستای مازندران گازرسانی شد/ ۳ شهر فاقد گاز

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدپور صبح شنبه در دیدار مسئولان گاز استان با نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی، یک نفر نیز از نعمت گاز بهره مند نبود اما اکنون ۹۹ درصد ازجمعیت شهری و ۹۲ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با اشاره به اجرای گازرسانی در ۴۹۸ روستای استان افزود: تا پایان سال آینده تمامی این روستاها از نعمت گاز بهره مند خواهند شد و ۴۰۰ روستای باقیمانده نیز تا سال ۱۴۰۰ از نعمت گاز طبییعی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در استان اجرا شده است اظهار داشت: شبکه ۴۲ اینچ کیاسر، دامغان و نکا بخش اعظمی از گاز استان را تامین می کند و از پارسال تاکنون شاهد قطعی گاز در استان نبوده ایم.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران شمار مشترکان گاز استان را یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک اعلام کرد و گفت: بالغ بر ۹۸ درصد جمعیت استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی نصب ۷۵۰ هزار علمک، گازرسانی به ۲۰۰۷ روستا و کسب رتبه اول گازرسانی روستایی در کشور، ایجاد هزار ایستگاه گازرسانی از جمله اقدامات اعلام کرد و گفت: شمار روستاهای برخوردار از نعمت گاز تاپایان سال جاری به ۲۱۰۰ روستا خواهد رسید.

احمدپور ادامه داد: از ۵۸ شهر استان ۵۵ شهر دارای گاز طبیعی است و سه هزار و ۸۰۰ روستای استان قابلیت گازرسانی دارد که می توانیم سه هزار و ۱۰۰ روستا را گازرسانی کنیم.

مدیرعامل گاز مازندران گفت: سه شهر استان شامل بلده جزو طرح های گازرسانی قرار دارد و دهه فجر کلنگ گازرسانی به زمین زده می شود و شهر آلاشت نیز تا عید امسال گازسانی و گزنک نیز تا پایان سال آینده گازرسانی می شود.