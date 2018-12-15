کتاب«نزاع با ایدئولوژی»؛مطالعه انتقادی نظریات سروش در علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نزاع با ایدئولوژی با موضوع مطالعه انتقادی نظریات عبدالکریم سروش در زمینه علوم انسانی به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.

این کتاب که از مجموعه کتاب های اندیشنامه جنبش نرم افزاری و حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است در ۴۴ صفحه و در ۱۲ گفتار، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.

«انحصارگرایی روش‌شناختی در علوم انسانی پوزیتیویستی»، «امکان مدخلیّت دین در موضوع، روش و غایت علوم انسانی»، ... «مطلوبیت یا عدم مطلوبیت، مداخله‌ی حکومت دینی در تولید علوم انسانی اسلامی؟» عناوین گفتارهای ۱۲ گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می خوانیم: «پیشینه مطرح شدن مقوله «علوم انسانی اسلامی» در جامعه ایرانی به دهه‌های چهل و پنجاه شمسی و دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی و به حوزه سیاسی و اجتماعی آمدن «دین»، این بحث جان تازه‌ای گرفت. در همان سال‌ها، عبدالکریم سروش - که خود عضوی از ستاد انقلاب فرهنگی بود- در مصاحبه‌های مطبوعاتی و سخنرانی‌های دانشگاهی، دیدگاه خود را درباره علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی عرضه کرد. پس از این، در دهه‌های هفتاد و هشتاد نیز او به مناسبت‌ها و اقتضائات گوناگون، به این بحث نظر افکند و درباره آن سخن گفت. در این اندیشنامه، نظریات سروش را درباره علوم انسانی اسلامی، به صورتی موجز و مختصر، «بیان» و «نقد» می‌کنیم تا از یک سو، سستی‌ها و اشکالات نظر وی را مطالعه نماییم و از سوی دیگر، از پروژه علمی و اسلامی «علوم انسانی اسلامی» دفاع کنیم.»

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