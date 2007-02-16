کارگاه اینترنتی "آموزش و فلسفه" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این کارگاه دربرگیرنده راهنمایی و کمک به هر کدام از دانشجویان شرکت کننده است که به واسطه موضوعات آموزشی و فلسفی صورت می گیرد.

پریسپرسن هدف خود از برگزاری این کارگاه را توسعه شیوه آموزشی بر اساس فلسفه در تمام وضعیتهای تدریس و همچنین انتشار متونی درباره فلسفه با کودکان به عنوان کتاب، مقاله یا لوح فشرده عنوان کرده است.

در این کارگاه دانشجویان نامه های الکترونیکی از آثار جان دیویی، منتسوری، رادولف استینر، ژان ژاک روسو دریافت کرده، تمرینهای خواسته شده را انجام می دهند و یک کمیته نیز نظارت بر امور را برعهده می گیرد.

در انتهای دوره این کارگاه که تاریخ دقیق آغاز آن تاکنون مشخص نشده، دانشجویان در امتحانی درباره تاریخ فلسفه در جهان با نتیجه آموزشی و همچنین آموزش پایه برای سنین مختلف بر اساس فلسفه و منطبق با فرهنگهای مختلف جهان شرکت خواهند کرد.

پریسپرسن یکی از آموزگاران با نفوذ و مروج فلسفه برای کودکان در سراسر جهان به ویژه در دانمارک است. وی تاکنون داستانها و راهنماهای بسیاری را برای کودکان و آموزگاران منتشر کرده که به چندین زبان ترجمه شده اند.