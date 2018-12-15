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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۳

فردا در سرای اهل قلم؛

کتاب «هنر پیرا اسلامی» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «هنر پیرا اسلامی» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «هنر پیرا اسلامی» نوشته صادق رشیدی فردا یکشنبه ۲۵ آذر در سرای اهل قلم مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هنر پیرا اسلامی، تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی» فردا یکشنبه ۲۵ آذر در سرای اهل قلم معرفی و بررسی می‌شود.

کتاب مورد اشاره، به تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی پرداخته است و آن را به بحث گذاشته است که نشست معرفی و نقد آن با حضور مهناز شایسته‌فر، محمد خزایی و صادق رشیدی نویسنده اثر همراه خواهد بود.

نشست معرفی و بررسی کتاب «هنر پیرا اسلامی،‌ تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی» فردا یکشنبه ۲۵ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر،‌ پلاک ۲،‌ برگزار  می‌شود.

کد مطلب 4485322

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