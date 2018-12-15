به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هنر پیرا اسلامی، تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی» فردا یکشنبه ۲۵ آذر در سرای اهل قلم معرفی و بررسی می‌شود.

کتاب مورد اشاره، به تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی پرداخته است و آن را به بحث گذاشته است که نشست معرفی و نقد آن با حضور مهناز شایسته‌فر، محمد خزایی و صادق رشیدی نویسنده اثر همراه خواهد بود.

نشست معرفی و بررسی کتاب «هنر پیرا اسلامی،‌ تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی» فردا یکشنبه ۲۵ آذر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر،‌ پلاک ۲،‌ برگزار می‌شود.