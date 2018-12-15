برگزاری یادمان علی معلم در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر، یادمان زنده یاد علی معلم مدیر مسئول و سردبیر نشریه «دنیای تصویر»، بنیانگذار جشن سینمایی تلویزیونی «حافظ»، مدرس، منتقد، مجری، برنامه ساز و تهیه کننده سینما در قالب چهارصد و نود و دومین نشست باشگاه فیلم تهران با حضور خانواده این هنرمند گرامی و جمعی از اهالی سینما، روز یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای حضور در این نشست که برای عموم سینمادوستان آزاد است، می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان‌، خیابان جلفا مراجعه کنند.