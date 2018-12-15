  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

برگزاری یادمان علی معلم در فرهنگسرای ارسباران

برگزاری یادمان علی معلم در فرهنگسرای ارسباران

یادمان زنده یاد علی معلم روز یکشنبه ۲۵ آذر در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادمان زنده یاد علی معلم مدیر مسئول و سردبیر نشریه «دنیای تصویر»، بنیانگذار جشن سینمایی تلویزیونی «حافظ»، مدرس، منتقد، مجری، برنامه ساز و تهیه کننده سینما در قالب چهارصد و نود و دومین نشست باشگاه فیلم تهران با حضور خانواده این هنرمند گرامی و جمعی از اهالی سینما، روز یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای حضور در این نشست که برای عموم سینمادوستان آزاد است، می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان‌، خیابان جلفا مراجعه کنند.

کد مطلب 4485351
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه