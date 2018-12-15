اذعان نماینده فائو به مسئولیت پذیری ایران در مدیریت منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشائوری مولیرو در حاشیه بازدید از چندین پروژه آبخیزداری شهرستان فیروزکوه با بیان این که این چهارمین دیدار رسمی وی از ایران است، گفت: شاهد مسئولیت پذیری و تعهد بالایی از سوی دولت ایران در زمینه مدیریت منابع طبیعی هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: هدف از این سفر تلاش برای مقابله با بحران های خشکسالی، فرسایش خاک، سیل و رسوب در حوزه های آبخیز است و تاکنون همکاری خوبی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران داشته ایم و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کارهای زیادی در رابطه با مدیریت جامع حوزه های آبخیز انجام داده است.

این نماینده فائو اضافه کرد: در بازدید از منطقه متوجه شدیم اقدامات مثبتی بخصوص در زمینه های فناوری و بخش های تخصصی صورت گرفته است که امیدواریم با ادامه همکاری فائو با سازمان جنگل ها شاهد کاهش اثرات تغییر اقلیمی و رشد در برنامه های آبخیزداری باشیم.

بر اساس این گزارش، فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان‌های بین‌المللی است که در زمینهٔ توسعهٔ کشاورزی فعالیت دارد.

شاهد رشد چشمگیری در فعالیت های آبخیزداری هستیم

فرماندار فیروزکوه نیز در نشست با نماینده فائو و هئیت همراه با بیان این که شاهد رشد چشمگیری در فعالیت های آبخیزداری هستیم اظهار داشت: با توجه به تغییرات اقلیمی و آب و هوا، بخشی از مطالعات نیاز به بررسی و بازنگری دارد که مستلزم حمایت های ملی و بین المللی است.

مهدی یوسفی جمارانی تأکید کرد: کنترل آب های سطحی فیروزکوه می تواند در تولید محصولات و بهبود فعالیت کشاورزی شهرستان و تأمین آب شرب و کشاورزی حوزه استان سمنان و دشت گرمسار تأثیر بسزائی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه منابع کشور محدود و تأمین هزینه ها از منابع دولت دشوار است که باعث کاهش سرعت فرآیند کار می شود افزود: به طور قطع حمایت های بین المللی در این زمینه کمک قابل توجهی به پیشبرد امور می کند ضمن اینکه باید با برنامه ریزی مناسب بتوانیم استفاده بهتری از توانمندی ها و تجربیات موفق سازمان های بین المللی داشته باشیم.

این مقام مسئول یادآور شد: علاوه بر پروژه های آبخیزداری باید در حوزه غنی سازی مراتع و تثبیت خاک نیز گام های موثری برداریم.