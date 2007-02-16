مراکز درمانی کرج فاقد بخشهای تخصصی و فوق تخصصی است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: البته در سایر بخش های بهداشت و درمان کرج نیز وضعیت از هر جهت نامطلوب است و این مجموعه تنها در سایه تلاش پزشکان و پرستاران و پرسنل زحمتکش سر پا ایستاده است.

نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس افزود: امکانات بهداشتی و درمانی کرج امروز پاسخگوی نیازهای درمانی یک شهرستان دور از مرکز نیز نخواهد بود ، لذا ، بر آورده ساختن خواسته های کلانشهر دو میلیونی ، دور از انتظار است.

آجرلو خاطرنشان کرد: کمبود اعتبارات و عدم استقلال شبکه بهداشت کرج عمده ترین مشکل بهداشت و درمان کرج است ضمن آنکه وضعیت بیمارستانهای این شهرستان نیازمند رسیدگی و اعتبارات ویژه است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: رشد بی رویه جمعیت ، وجود 4 زندان بزرگ کشور و قرار داشتن در مسیر استان های بزرگ کشور به مشکلات بهداشت و درمان این کلانشهر دامن می زند.

وی یادآور شد: تنها برای رفع نیازهای بهداشتی ، درمانی و اورژانسی افرادی که از کرج عبور می کنند نیازمند مراکز ویژه ای هستیم زیرا بخشی از امکانات درمانی این شهرستان همواره در این مسیر قرار گرفته است.

آجرلو نگاه ویژه به تمام مسائل شهرستان از جمله بهداشت و درمان ، تخصیص اعتبارات خاص و عزم ملی را برای حل مشکلات کلانشهر کرج پیشنهاد کرد.