حمایت از پژوهشگران باید در دستور کار حوزه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در سالن همایش غدیر برگزار شد، بیان داشت: بنا بر گفته امیرالمؤنین(ع) کسی که با کتاب آرامش پیدا میکند هیچ آرامشی را از دست نداده است.
وی در ابتدا این سؤالات را مطرح کرد: بایدها و نبایدها هفته پژوهش و فلسفله برگزاری این نمایشگاه چیست و پژوهش در جامعه دینی و اسلامی و انقلابی ما داری چه نقش ویژه و برجستهای است؟
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور با بیان اینکه پژوهش همراه با تحصیل و تدریس در حوزههای علمیه است، گفت: پژوهش در کنار آموزش و تدریس وجود داشته است و نقش مفسران و متکلمان برجسته و فقیهان اندیشمند و همه عرصههای پژوهشی نقشی بی بدیل است.
وی با اشاره به سابقه پژوهش در حوزه و فرازو نشیبهای آن افزود: باید واکاوی کنیم که چرا آثار پژوهشگران گاهی توسط کسانی که فکر و اندیشه را نمیشناختند سوزانده شد است.
آیت الله حسینی بوشهری ابراز کرد: امروز ضرورت و اهمیت پژوهش در فضایی که برای جامعه ایجاد شده بسیار روشن است و این رویکردی که اختصاص شده، توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی با توجه به مسئله محوری تدبیر شایستهای است.
وی عنوان کرد: پژوهش فعالیتی دقیق، منطقی و منظم است برای کشف حقایق و دست یابی به دانشهای نو و حل مسائل بر زمین مانده و این منظر بسیار اهمیت دارد.
عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: کسانی که در حوزه با نگاه تردید مینگرند و حوزه را دچار یک نوع رکود میدانند باید در این نمایشگاه حضور پیدا کنند تا رونمایی از حدود ۲۰۰ اثر جدید دفتر تبلیغات که بخشی از حوزه است را ببینند.
حوزه بالنده است
وی ابراز داشت: با این همه آثار تولیدی و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی آیا میتوان گفت حوزه درجا میزند و دچار حالت رکود است؟ چرا برخی قضاوت شتاب زده در مورد حوزه میکنند، حوزه بالنده است و باید چشمهایشان را باز کنند و این بالندگی و پویایی را ببینند.
آیت الله حسینی بوشهری گفت: بزرگان حوزه زمانی قلم در دست گرفتند و شیعه را مطرح کردند و امروز نیز فرزندان شیعه و حوزه علمیه قلم به دست گرفتند و در تفسیر، فقه، فلسفه و مباحث مختلف اجتماعی و تمدنی حرف برای گفتن دارند.
وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند جایگاه حوزویان را در تولید دانش دینی مطرح کند و تجلیل از نویسندگان و پژوهشگران میتواند مشوقی برای نو قلمان باشد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه کشور تصریح کرد: این نمایشگاه به فرهنگ پژوهش و نهادینه کردن پژوهش کمک بسیاری خواهد کرد و ما را با ظرفیتها، توانمندیها و کاستیها آشنا میکند.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که مسئولان حوزه باید به آن همت گمارند این است که آموزش ما در حوزه امروز پژوهش محور نیست و باید سیاست حال و آینده حوزه ما سیاست آموزش پژوهش محور باشد.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه هر جامعهای شاخص توسعه یافتگی آن بر اساس کارهای پژوهی است که انجام دادند، گفت: امکانات و فضاهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری در اختیار پژوهشگران ما باید قرار بگیرد و حمایت از پژوهشگران باید در دستور کار حوزه باشد تا پژوهش رشد کند، تسهیلات در اختیار کسانی که آثار فاخری برای نشر دارند قرار داه شود تا آن را منتشر کنند.
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