منافع ملی در مجلس صاحب ندارد/ دولت فعلی دولت پیرمردها است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب بیداری اسلامی با بیان اینکه امروز ۶۸ درصد جمعیت کشور بعد از انقلاب به دنیا آمدند، اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور امام و جنگ و دفاع مقدس را درک نکردند و آن ها امروز حق دارند که سوال کنند، شما برای ما چه کردید؟ اگر انقلاب نمی‌کردید چه اتفاقی می‌افتاد که تاکنون نیافتاده است؟

وی با بیان اینکه باید کارنامه عالمانه و عادلانه از عملکرد نظام در ۴۰ سال گذشته داشته باشیم، گفت: در این ۴۰ سال دولت‌های مختلفی آمده و رفته‌اند و همه آنها در آنچه امروز رقم خورده، شریک بوده‌اند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: از زمان شهید رجایی به این سو مجموعه اقدامات قابل قبولی انجام شده و رهبر معظم انقلاب با هدایت، راهبری، مدیریت، عمق نگری و بصیرت در این مسیر نقش ایفا کرده‌اند.

باهنر ادامه داد: شاید بگویند هر حکومتی بود در این ۴۰ سال بیمارستان، مدرسه و راه و جاده می‌ساخت. اما یک تفاوت وجود دارد و آن این است که ما مدعی هستیم رتبه ما در بسیاری شاخص‌ها مانند بهداشت، آموزش، عمران و.... در حد معجزه آسایی اصلاح شده است.

وی به شاخص‌های توسعه، گریزی زد و گفت: اکنون کشور ما در ردیف ۲۵ کشور برتر دنیا در بسیاری از شاخص‌های توسعه قرار دارد. همچنین طبق تحقیق یک مجله خارجی ایران در رتبه هشتم جهان از حیث اقتدار و قدرت نظامی قرار گرفته است که در نوبه خود بی نظیر است.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه همه قبول دارند به لحاظ امنیتی و اطلاعاتی در غرب آسیا جزو بهترین‌ها هستیم و کارنامه درخشانی داریم، از روند رشد تولید ناخالص داخلی انتقاد کرد و گفت: به این رقم قانع نیستیم. رتبه تولید ناخالص داخلی ما در بین ۲۰۰ کشور، زیر ۲۰ است اما باید ارتقا پیدا کند.

باهنر افزود: البته اشکالات زیادی هم وجود دارد. از چالش گرفته تا تهدید، ابربحران و آغاز فروپاشی، واژه‌ها و عباراتی هستند که بر حسب بینش و نگرش افراد روی شرایط حال حاضر کشور گذاشته می‌شود، قبول داریم که مشکلاتی مانند بیکاری و... وجود دارد. اما اینکه بگوییم کاری انجام نشده و قبلی‌ها کاری نکردند، قابل قبول نیست.

وی با انتقاد از رفتار برخی نمایندگان گفت: این روحیه را در نمایندگان بسیار مشاهده کرده‌ایم که هر کدام مدعی بودند که نمایندگان قبلی کاری نکرده‌اند. نمایندگان روزهای اول انگیزه بالایی دارند اما پس از مدتی تغییر می‌کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: اکنون غصه دولت و مجلس را می‌خورم که می‌خواهند بودجه سال بعد را ببندند، هر کدام یک طور توصیه و تجویز می‌کنند. یک چک داریم که همه هم مستحق دریافت هستند. حوزه دفاع، سلامت، آموزش و پرورش و... همگی بودجه می‌خواهند و مملکت باید اداره شود.

باهنر با ابراز نگرانی از برخی نظرات غیر کارشناسی در ارتباط با بودجه گفت: مردم گرفتارند دلمان هم می‌سوزد، اما آنقدر این بودجه را غیرکارشناسی تقسیم می‌کنند و رشد می‌دهند که بودجه متورم می‌شود و مانند کیک پوکی می‌شود که به ظاهر ۳ کیلویی است اما روی ترازو که می‌گذاریم یک کیلو بیشتر نیست.

وی با بیان اینکه مسائل کشور در سه گروه ساختاری، رویکردی، عملکردی قرار می‌گیرد، گفت: در بعد ساختاری، مجلس را در نظر بگیریم که این موضوع ربطی به اصلاح طلبی و اصولگرایی ندارد، خاستگاه مجلس این است که ۲۹۰ نماینده قسم می‌خورند حافظ منافع ملی باشند در حالی که ۱۰ نفر هم اینگونه نیستند. منافع ملی در مجلس صاحب ندارد. در تئوری می‌گوییم منافع ملی در راس امور است.

نماینده ادوار مجلس گفت: متاسفانه در مجلس هرکسی طرفدار اهداف خودش است. یکی معلمان، یکی کارگران و برخی فقط به فکر حوزه انتخابیه خودشان هستند، متاسفانه ساختار مجلس این است که نمایندگان به دنبال منافع منطقه ای هستند و هیچ کس به منافع ملی فکر نمی کند.

باهنر با اشاره به تبعات سو افزایش حقوق کارمندان تصریح کرد: دولت قصد دارد حقوق‌های سال بعد را ۲۰ درصد افزایش دهد، اما این موضوع عواقب بدی نیز به دنبال دارد به طوریکه از آن سو ۳۰ درصد تورم از جیب مردم بیرون می‌کشند و متاسفانه اینطور روحیه و شجاعتی نیز در بین هیچ کدام از تصمیم گیران وجود ندارد که بگوید حقوق‌های سال آینده فریز ‌شود.

وی با بیان اینکه گروه دوم مشکلات رویکردی هستند، گفت: رویکرد ما باید به سمت برخی مسائل اصلاح شود. طی ۴۰ سال گذشته رضایت کوتاه مدت مردم را بر منافع دراز مدت آنها ترجیح دادیم که باید این رویکرد تغییر کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قبول داریم ناکارآمدی و فساد اقتصادی وجود دارد و باید به مطالبات مردم پاسخ دهیم، خاطرنشان کرد: هشت ماه اخیر تحقیقاتی انجام دادیم که نشان می‌داد آنچه تبلیغ کردیم و در افکار عمومی جاانداخته ایم ۱۰ برابر واقعیت هستند.

باهنر تصریح کرد: فساد داریم اما مردم فکر می‌کنند که همه دزد هستند. ۲۰۰ مدیر نجومی بگیر پیدا شد و مردم فکر می‌کنند همه مدیران نجومی بگیرند. ناکارآمدی هم که همینطور به هرکس می‌رسیم می‌گوید ناکارآمدی همه جای مملکت را گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود اینکه با دولت روحانی در یک جناح نیستم اما معتقدم نباید در حق او نامردی کنیم، زیرا او نیز کار کرده و در جاهایی موفق بوده و برخی موارد هم نبوده است، گفت: افراط و تفریط داریم یکی دولتش دولت پیرمردهاست مثل دولت فعلی و یکی هم می‌آید می‌گوید می‌خواهد همه را جوان کند.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به سلسه مراتب در نیروهای مسلح گفت: در نیروهای مسلح رتبه های نظامی پله پله داده می‌شود، اما در وزارتخانه ها این رده بندی را قبول ندارند و یک سرباز را مدیر میکنند و متاسفانه اجازه ندادیم به ترتیب پله ها و رده ها را طی کند.

باهنر افزود: ما مقصر بودیم که ستوان های وزارتخانه ای را ستوان نگه داشتیم و اجازه ندادیم که سرگرد بشوند و به درجه بالا بروند.

وی ادامه داد: از آن سو احمدی نژاد آمد و گفت که من دولت ژنرال ها را نمی‌خواهم. به او گفتیم چهارتا آدم متفکر و مجرب را به کابینه ببر اما او گفت من فقط سرباز می‌خواهم. به او گفتم تو از آقا که آقاتر نیستی، اقا مگر فرمانده کل قوا نیست؟ ایشان در نیروهای مسلح فقط با ۱۵ نفر در ارتباط است. رئیس ستاد کل، فرمانده سپاه و... ایشان هیچ وقت نفرمودند می‌خواهند با سربازها کار کنند. البته هوای سربازها را دارند ولی بالاخره باید یک فرمانده کل با ژنرال‌ها کار کند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در بخش پایانی سخنان خود به لزوم تشکیل حزب فراگیر اشاره کرد و گفت: بنده یک حرف تندی را همیشه می‌زنم. بدون وجود سه چهار حزب فراگیر چارچوب دار،؛ نسبت به آینده مردم سالاری دینی بیمناک هستم.

باهنر ادامه داد: حزب باید درچارچوب نظام باشد نه مانند حزب منحله مشارکت که در مقابل نظام قرار گرفت، برای تشکیل احزاب باید زیرساخت ها آماده و فرهنگ سازی انجام شود. متاسفانه هنوز «ما» خود را «من» می دانیم و هیچ کدام قصد نداریم قدری «نیم من» بشویم.

وی تصریح کرد: برخی مواقع احساس می‌کنم اصلاح طلبان اجازه اتحاد به ما را نمی‌دهند، خیر، اشتباه است این خودی ها هستند که نمی گذارند یک حزب کامل و فراگیر شویم. باید دست به دست هم بدهیم و دموکراتیک در کنار هم کار کنیم.