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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

استاندار کرمان:

طرح آرامستان هنرمندان کرمان بازنگری شود

طرح آرامستان هنرمندان کرمان بازنگری شود

کرمان - استاندار کرمان بر لزوم بازنگری در طرح آرامستان هنرمندان کرمان و اعمال تغییرات لازم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی پیش از ظهر شنبه در بازدید از آرامستان هنرمندان شهر کرمان اظهار داشت: آیین نامه آرامستان بررسی و اگر در آن مشکلی وجود دارد رفع شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت نیاز این طرح بازنگری شود، بیان کرد: طرح آرامستان هنرمندان بر اساس برنامه زمانبندی اجرائی شود.

در ادامه این بازدید رئیس مرکز کرمان شناسی عنوان کرد: کار اجرای این آرمستان از ۱۸ سال پیش شروع شده و هنوز به پایان نرسیده است.

محمدعلی گلاب زاده تصریح کرد: تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان برای آرمستان هنرمندان هزینه شده است و اما تاکنون این طرح کامل نشده و معطل مانده است.

کد مطلب 4485383

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