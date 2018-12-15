طرح آرامستان هنرمندان کرمان بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی پیش از ظهر شنبه در بازدید از آرامستان هنرمندان شهر کرمان اظهار داشت: آیین نامه آرامستان بررسی و اگر در آن مشکلی وجود دارد رفع شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت نیاز این طرح بازنگری شود، بیان کرد: طرح آرامستان هنرمندان بر اساس برنامه زمانبندی اجرائی شود.

در ادامه این بازدید رئیس مرکز کرمان شناسی عنوان کرد: کار اجرای این آرمستان از ۱۸ سال پیش شروع شده و هنوز به پایان نرسیده است.

محمدعلی گلاب زاده تصریح کرد: تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان برای آرمستان هنرمندان هزینه شده است و اما تاکنون این طرح کامل نشده و معطل مانده است.