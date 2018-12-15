نمایشگاه یلدا در خراسان جنوبی برپا می شود

علی تهوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه کالاهای مورد نیاز مردم در شب یلدا با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به بازار عرضه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه همچنین در این نمایشگاه کالاهای طرح تنظیم بازار و با تخفیف ویژه در ۱۰ غرفه عرضه خواهد شد، بیان داشت: بازرسین و ناظران سازمان نیز بر ارائه کالاها و قیمت ها نظارت خواهند داشت.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه این نمایشگاه از ۲۶ آذرماه جاری آغاز بکار خواهد کرد، افزود: این نمایشگاه به مدت پنج روز در محل نمایشگاه بین اللملی بیرجند دایر است.

طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان

تهوری همچنین از اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان خبر داد و گفت: این طرح نیز که از دو روز گذشته آغاز شده است تا پایان آذرماه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در این طرح بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه سایر دستگاه های نظارتی گشت های ویژه در سطح بازار انجام می دهند.

به گفته معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون چهار طرح نظارتی در استان اجرا شده است.