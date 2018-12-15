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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

در جلسه فصلی مدیران آموزش و پرورش گلستان مطرح شد؛

درخواست امام جمعه گلستان از مسئولین برای حل مشکل دریافتی معلمان

درخواست امام جمعه گلستان از مسئولین برای حل مشکل دریافتی معلمان

بهارستان- امام جمعه گلستان از مسئولین خواست، برای حل مشکل دریافتی معلمان تلاش و چاره اندیشی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور پیش از ظهر شنبه در جلسه فصلی مدیران آموزش و پرورش گلستان طی سخنانی گفت:  مدیران باغبانان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و امید آینده این جامعه به عنوان امانت در دستان شما رشد و پرورش پیدا می کنند.

وی با بیان این که در امانت نباید خیانت کرد، گفت: باید با روحیه جهادی جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فراگیری آموزه های دینی تلاش کنیم.

امام جمعه گلستان با اشاره به مشکلات معلمان در حوزه های مختلف  افزود: امروزه معلمان و مدیران با توجه به اوضاع اقتصادی کشور از دریافتی های پایین و برخی از مشکلات دیگر رنج می برند و مسئولین باید در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند.

کد مطلب 4485397

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