درخواست امام جمعه گلستان از مسئولین برای حل مشکل دریافتی معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود نورپور پیش از ظهر شنبه در جلسه فصلی مدیران آموزش و پرورش گلستان طی سخنانی گفت: مدیران باغبانان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و امید آینده این جامعه به عنوان امانت در دستان شما رشد و پرورش پیدا می کنند.

وی با بیان این که در امانت نباید خیانت کرد، گفت: باید با روحیه جهادی جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فراگیری آموزه های دینی تلاش کنیم.

امام جمعه گلستان با اشاره به مشکلات معلمان در حوزه های مختلف افزود: امروزه معلمان و مدیران با توجه به اوضاع اقتصادی کشور از دریافتی های پایین و برخی از مشکلات دیگر رنج می برند و مسئولین باید در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند.