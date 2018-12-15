نامه مختارپور به وزیر بهداشت/ خطای پزشکی جان یک کتابدار را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مرگ سیده منصوره حسینی شعار رئیس کتابخانه مرکزی همدان، در هنگام زایمان در بیمارستان بوعلی، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نامه‌ای به سید حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار رسیدگی فوری به این واقعه و تهیه دستورالعمل های لازم برای جلوگیری از تکرار این نوع حوادث شد.

متن این نامه بدین شرح است:

برادرگرامی جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با اهداء سلام و احترام

روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۱ خانم دکتر منصوره حسینی شعار رئیس جوان کتابخانه مرکزی همدان در اولین زایمان خود در بیمارستان بوعلی همدان جان سپرد.

همراهان آن مرحومه بیان داشته‌اند که در هنگام اقدام متصدیان درمان برای تزریق دارویی خاص مکرراً به آنها تذکر داده‌اند که بیمار حساسیت دارویی دارد، اما متصدیان پس از تماس با پزشک مربوطه و تأکید وی دارو را تزریق کرده و بلافاصله بیمار به کما رفته و بعد از ساعتی از دنیا می‌رود.

امروز، نوزادی در میان ما نفس می کشد که حتی یک ساعت در آغوش مادر آرام نگرفته است و همسری که نمی داند با این مصیبت چه کند و خانواده ای مغموم و همکاران نهاد کتابخانه های عمومی کشور سوگوار و محزون.

حقیر نه صلاحیت ورود در مسائل پزشکی را دارم و نه صلاحیت داوری در این موضوع، اما به عنوان یکی از آحاد جامعه احساس می کنم اگر به این نوع حوادث رسیدگی دقیق و جدی نشود هم جان عزیزان این سرزمین همچنان در خطر خواهد ماند و هم اعتماد مردم از عملکرد دستگاه های تخصصی سلب می شود.

در گذشت جانسوز همکار عزیز ما اولین ضایعه از این نوع نبود اما استدعا دارم کاری کنید که ان شاء الله آخرین حادثه از این نوع باشد.

جا دارد از اقدام دادستان محترم همدان در دستور فوری برای رسیدگی به این حادثه قدردانی کنم اما اگر حضرتعالی علاوه بر دستور تشکیل هیأت رسیدگی به این واقعه، دستور تهیه دستورالعمل های لازم برای رعایت همه جانبه اقدامات پزشکی در موارد مشابه را نیز صادر کنید، ان شاء الله هرگز شاهد تکرار این نوع حوادث نباشیم.

استدعا دارم برای تسکین آلام خانواده آن مرحومه و جامعه کتابداری دستور دهید نسبت به مراحل بررسی و نتایج آن اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد. قبلاً سپاسگزارم.

و من الله التوفیق

علیرضا مختارپور

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور