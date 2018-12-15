مراکز نیکوکاری استان قزوین افزایش می یابد

امیرمحبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاسیس مراکز نیکوکاری از ساز و کارهای جدی و موثر برای رسیدن به اهداف فقرزدایی و عدالت گستری بین جامعه هدف کمیته امداد استان قزوین است.

وی با با اشاره به اینکه در استان قزوین ۱۴ مرکز نیکوکاری فعالیت می کنند، افزود: توسعه و حمایت از مراکز نیکوکاری در راستای شناسایی خیران و نیازمندان واقعی ضروری است و این نهاد نگاه ویژه‌ای به این مهم دارد.

وی تصریح کرد: از سال ۹۲ تعداد مراکز نیکوکاری ۲ برابر افزایش پیدا کرده است و تاسیس ۱۳ مرکز جدید در برنامه کاری قرار دارد.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین بیان کرد: فعالیت ۷ مرکز نیکوکاری امسال در هفته بسیج آغاز شد و تا پایان سال ۵ مرکز نیکوکاری دیگر هم افتتاح خواهد شد که در مجموع به ۲۷ مرکز نیکوکاری خواهد رسید.

۷۸ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال کمک‌های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری

محبی به تحقق کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری استان قزوین در طرح‌های مختلف در ۸ ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: کمک های مردمی در قالب نقد، غیرنقد و خدمات مستقیم از طریق مراکز نیکوکاری ۱۴ گانه به نیازمندان واقعی ۷۸ میلیارد و ۷۶۴ میلیون ریال بوده است.

وی با اظهار اینکه کمک های مردمی از طریق مراکز نیکوکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸ درصد رشد داشته است، گفت: از میزان کمک های مردمی ۱۴ درصد به صورت نقد، ۶۱ درصد به صورت کالا و ۲۵ درصد به صورت خدمات مستقیم بوده است.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری استان قزوین در زمینه احسان حسینی و اطعام ۳۱ میلیارد و ۵۰۹میلیون ریال، بهداشت و درمان ۶۵۷میلیون ریال، جشن عاطفه‌ها۱۰میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال، جهیزیه و ازدواج ۲ میلیارد و ۸۰۲میلیون ریال، خرید و ساخت مسکن۲۲۵ میلیون ریال و زکات ۱۰میلیارد و ۵۷۲ میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه شوق زیارت یک میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال، صدقات ۶۶۶میلیون ریال، لوازم ضروری زندگی یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال، معیشت ۵میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال، امور فرهنگی دانش آموزان ۵میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال و نذر و قربانی ۵میلیارد و ۹۶۵ میلیون ریال بوده است.

محبی اظهار کرد: مراکز نیکوکاری تقویت و گسترش حضور آگاهانه و موثر آحاد جامعه، ارتقای سرمایه ی اجتماعی، توسعه‌ی شبکه‌های مردمی و تعامل با موسسات عام المنفعه را به همراه دارد.

کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای نهادینه سازی مدیریت احسان و نیکوکاری گام برمی دارد

محبی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یک نهاد مردمی با حمایت دولت، مشارکت جدی مردم و بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود؛ در راستای رفاه اقشار محروم و نیازمند کشور و نهادینه سازی مدیریت احسان و نیکوکاری گام برمی دارد.

وی تاسیس مراکز نیکوکاری را یکی از راهکارهای موثر در جهت توانمندسازی و گسترش حضور مردم در راستای ایجاد همبستگی بیشتر بین آحاد جامعه و شناسایی بهتر نیازمندان و خیرین عنوان کرد.

محبی هدف اصلی تاسیس مراکز نیکوکاری را ایجاد حفظ مسوولیت اجتماعی در بین مردم، واگذاری کارهای مردم به خود مردم به منظور تعامل بین همه قشرها، محوریت قرار گرفتن مردم و معتمدان محله در کمک به نیازمندان و ایفای نقش هم‌افزایی کمک‌های مردمی و نهادینه‌سازی فرهنگ احسان و نیکوکاری به صورت محله محور عنوان کرد.

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین نیز شناسایی خیران و نیازمندان واقعی محله، ارائه خدمت به نیازمندان از طریق کمک‌های مردمی در محل سکونت در حداقل زمان، گسترش ارتباطات بین مردم و ایجاد فرصت فعالیت داوطلبانه مردمی برای خدمت‌رسانی به نیازمندان، پیشگیری از فقر و ارائه خدمات بهنگام و بومی در برابر نیازها را از دیگر اهداف تاسیس و فعالیت مراکز نیکوکاری عنوان کرد.

محبی بیان کرد: شناسایی نیازمندان واقعی و کمک به رفع نیازهای ضروری آنها با تاکید بر توانمند سازی آنان، استفاده از حضور تخصص و مهارت مردم و بهسازی افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف از دیگر اهداف تاسیس و فعالیت مراکز نیکوکاری عنوان کرد.

تعامل و همکاری با مراکز اجتماعی و اقتصادی در راستای ارتقای وضعیت ولی نعمتان

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین در ادامه گفت: نگاه تعامل و همکاری با مراکز اجتماعی و اقتصادی باعث ارتقای وضعیت ولی نعمتان استان شده است.

انعقاد تفاهم‌نامه تعامل و همکاری با ۲۱ موسسه خیریه

محبی با اشاره به اینکه این نهاد با ۲۱ موسسه خیریه تفاهم نامه تعامل و همکاری منعقد کرده است، گفت: کمیته امداد با تعامل و همکاری با موسسات خیریه مشهور و تخصصی که اهداف آنان با این نهاد یکسان است، به دنبال ارتقای وضعیت ولی نعمتان است.

وی تصریح کرد: تعامل و همکاری با مراکز اجتماعی و اقتصادی موجب جلب اعتماد آنان به این نهاد می شود و در ادامه مسیر این مراکز به صورت خودجودش با مراجعه به امداد درخواست همکاری ارائه می‌کنند.

انعقاد تفاهم‌نامه تعامل و همکاری با ۴۳ اداره کل

قائم مقام کمیته امداد استان قزوین همچنین به تعامل وهمکاری با ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها و... که دارای اهداف مرتبط با امداد و جامعه هدف آن اشاره و تصریح کرد: در راستای هم افزایی در امر خدمات رسانی به ولی نعمتان با ۴۳ اداره کل تفاهم نامه تعامل و همکاری منعقد شده است.