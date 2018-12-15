«در آغوش فرانسه» روی آنتن «افق»

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت خودروسازی ایران چندین دهه است که فعالیت خود را شروع کرده، صنعتی عریض و طویل که با حمایتهای قاطع دولتی روبهرو بوده ولی کیفیسازی مسالهای است که جایگاه خوبی در خودروسازی کشورمان ندارد.
مستند «در آغوش فرانسه» درباره مشکلات و مسایل صنعت خودروسازی ایران ساخته شده است.
در این فیلم به روشهای عجیب و غریب پیش فروش خودرو در کشورمان پرداخته شده است؛ شیوههایی که حتی نوع خودرو در آنها مشخص نیست و سپس به این موضوع اشاره میشود که چرا بیشتر قراردادهای مونتاژ اتومبیل در ایران با فرانسویها منعقد میشود.
«در آغوش فرانسه»، شنبه ۲۴ آذر ساعت ۲۲:۱۰ و تکرار آن هم ساعت های ۸:۰۰ و ۱۶:۰۰ روز بعد از شبکه افق پخش میشود.
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