  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

«در آغوش فرانسه» روی آنتن «افق»

«در آغوش فرانسه» روی آنتن «افق»

مستند «در آغوش فرانسه» با موضوع پشت پرده صنعت خودروسازی ایران پس از برجام، شنبه ۲۳ آذر از شبکه افق پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت خودروسازی ایران چندین دهه است که فعالیت خود را شروع کرده، صنعتی عریض و طویل که با حمایت‌های قاطع دولتی روبه‌رو بوده ولی کیفی‌سازی مساله‌ای است که جایگاه خوبی در خودروسازی کشورمان ندارد.

مستند «در آغوش فرانسه» درباره مشکلات و مسایل صنعت خودروسازی ایران ساخته شده است.

در این فیلم به روش‌های عجیب و غریب پیش فروش خودرو در کشورمان پرداخته شده است؛ شیوه‌هایی که حتی نوع خودرو در آن‌ها مشخص نیست و سپس به این موضوع اشاره می‌شود که چرا بیشتر قراردادهای مونتاژ اتومبیل در ایران با فرانسوی‌ها منعقد می‌شود.

«در آغوش فرانسه»، شنبه ۲۴ آذر ساعت ۲۲:۱۰ و تکرار آن هم ساعت های ۸:۰۰ و ۱۶:۰۰ روز بعد از شبکه افق پخش می‌شود.

کد مطلب 4485417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه