  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۰

مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی در گفتگو با مهر اعلام کرد:

وضع تعرفه‌های فصلی برای اقلام کشاورزی؛ پیشنهاد دستگاه‌ها به وزارت بازرگانی

وضع تعرفه‌های فصلی برای اقلام کشاورزی؛ پیشنهاد دستگاه‌ها به وزارت بازرگانی

سید عباس حسینی از پیشنهاد وضع تعرفه‌های فصلی برای اقلام کشاورزی از سوی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی به وزارت بازرگانی خبر داد.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به درخواست وزارت بازرگانی از دستگاه های اقتصادی کشور برای ارائه پیشنهادات خود درزمینه ضوابط و شرایط واردات کالا، گفت:  مچنین ازدستگاه های ذیربط درخواست کردیم تا پیشنهادات خود را درباره سود بازرگانی کالاها به این وزارت خانه ارائه دهند.

سید عباس حسینی افزود: وزارت بازرگانی برای بررسی پیشنهادات یاد شده در دو نوبت یکی تا 15 آذرماه و دیگرتا پایان دی ماه به دستگاه های اقتصادی برای ارائه پیشنهادات خود درخصوص سود بازرگانی واردات کالاها مهلت داد که تاپایان سال جاری باید بررسی و به کمیسیون ماده یک و دولت تقدیم شود.

وی وضع تعرفه های فصلی برای اقلام کشاورزی را از جمله این پیشنهادات به وزارت بازرگانی برشمرد و تصریح کرد: براساس این پیشنهاد درفصل برداشت محصول تعرفه ها افزایش ودر فصل کاهش عرضه و افزایش مصرف ، تعرفه ها کاهش خواهد یافت.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: درنظرگرفتن حداقل سود بازرگانی برای مواد اولیه و ماشین آلات که تولید داخل نیستند را از دیگر پیشنهادات مورد بررسی اعلام کرد.

وی گفت: پس از تصویب پیشنهادات یاد شده در دولت ، نیتجه نهائی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

 

کد مطلب 448542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها