مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به درخواست وزارت بازرگانی از دستگاه های اقتصادی کشور برای ارائه پیشنهادات خود درزمینه ضوابط و شرایط واردات کالا، گفت: مچنین ازدستگاه های ذیربط درخواست کردیم تا پیشنهادات خود را درباره سود بازرگانی کالاها به این وزارت خانه ارائه دهند.

سید عباس حسینی افزود: وزارت بازرگانی برای بررسی پیشنهادات یاد شده در دو نوبت یکی تا 15 آذرماه و دیگرتا پایان دی ماه به دستگاه های اقتصادی برای ارائه پیشنهادات خود درخصوص سود بازرگانی واردات کالاها مهلت داد که تاپایان سال جاری باید بررسی و به کمیسیون ماده یک و دولت تقدیم شود.

وی وضع تعرفه های فصلی برای اقلام کشاورزی را از جمله این پیشنهادات به وزارت بازرگانی برشمرد و تصریح کرد: براساس این پیشنهاد درفصل برداشت محصول تعرفه ها افزایش ودر فصل کاهش عرضه و افزایش مصرف ، تعرفه ها کاهش خواهد یافت.

مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: درنظرگرفتن حداقل سود بازرگانی برای مواد اولیه و ماشین آلات که تولید داخل نیستند را از دیگر پیشنهادات مورد بررسی اعلام کرد.