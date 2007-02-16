به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "دو برادر باوجدان" محصول هندوستان روز یکشنبه 29 بهمن ماه از شبکه تهران پخش می شود. این فیلم به کارگردانی دیوید داوان و بازیگری سانجی دات و گونیدا ساخته شده و داستان آن درباره سه نفر است که با همدستی یکدیگر در راه آهن شهر بمبئی، اقدام به ربودن چمدان های مسافران می کنند. آنها در اقدامی دیگر با ورود به یک جواهرفروشی مقادیر زیادی جواهر می دزدند، اما پلیس با حضور در جواهرفروشی موفق می شود ...

همچنین فیلم سینمایی "کوهستان سرد" چهارم اسفندماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می رود. آنتونی مینگلا بر مبنای کتابی از چارلز فریزر فیلمنامه این اثر را نوشت و آن را کارگردانی کرد. در این فیلم بازیگرانی چون جود لا، نیکل کیدمن، رنی زلوگر، ایلین اتکینز، برندان گلیسن، فیلیپ سیمور هافمن، ناتالی پورتمن و دانلد ساترلند به ایفای نقش پرداختند.

جود لا و نیکل کیدمن در "کوهستان سرد"

"کوهستان سرد" محصول 2003 آمریکا و 154 دقیقه است. در روزهای پایانی جنگ داخلی آمریکا، یک سرباز زخمی اتحادیه ایالات جنوب به نام اینمن (جود لا) در سفری پرمخاطره می کوشد به زادگاه خود "کلد مانتین" در کارولینا شمالی برگردد، جایی که آوا (نیکل کیدمن) انتظارش را می کشد.

آنتونی مینگلا فیلمساز 53 بریتانیایی کارگردان فیلم های "آقای فوق العاده "(1993)، "بیمار انگلیسی" (1996) و "آقای ریپلی بااستعداد" (1999) است و برای "بیمار انگلیسی" برنده اسکار بهترین کارگردانی شد. "کوهستان سرد" سال 2004 نامزد هفت جایزه اسکار از جمله بهترین بازیگر زن نقش مکمل (رنی زلوگر)، بازیگر مرد (جود لا)، فیلمبرداری، تدوین و موسیقی بود که در این میان رنی زلوگر موفق شد جایزه اسکار را از آن خود کند. زلوگر برای این فیلم جوایز گلدن گلوب و بفتا را هم برد.

میراماکس 79 میلیون دلار برای ساخت "کوهستان سرد" هزینه کرد که در آن زمان بیشترین مبلغی بود که این استودیو برای یک فیلم در نظر گرفته بود. فیلم در داخل آمریکا حدود 95 میلیون دلار و در سطح بین المللی حدود 77 میلیون دلار فروش داشت. جود لا اولین گزینه برای بازی در نقش اینمن نبود. تام هنکس، براد پیت و دنیل دی لوئیس گزینه های دیگر بودند. با اینکه داستان "کوهستان سرد" در کارولینا شمالی روی می دهد، بخش زیادی از فیلم در منطقه ترانسیلواینا در رومانی فیلمبرداری شد.

نمایش "کوهستان سرد" با استقبال عموماً خوب منتقدان مواجه شد. بسیاری از منتقدان این فیلم را به خاطر تصویر واقعگرایانه ای که از جنگ ارائه داده بود و برای توصیف دقیق تاثیر جنگ بر زندگی غیرنظامیان مورد تحسین قرار دادند.