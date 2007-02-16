شصتمین جشنواره فیلم کن در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه فیلم "رمز داوینچی" سال گذشته در افتتاحیه کن با استقبال چشمگیر بینندگان مواجه نشد، مدیران برگزاری این جشنواره درصدد یافتن فیلمی هستند که برای این رویداد هنری 60 ساله مناسب باشد.



یکی از این گزینه ها مستند جاه طلبانه "زمین" است که نگاهی خیره کننده به زندگی طبیعی روی سیاره زمین دارد. تهیه کنندگان این اثر از مدت ها پیش مذاکرات را برای نمایش آن در افتتاحیه کن با مدیران جشنواره آغاز کرده اند. از دیگر رقبای "زمین" می توان به "سیزده یار اوشن" استیون سودربرگ اشاره کرد که در گذشته نخل طلای کن را برده است. اگر این فیلم در افتتاحیه به نمایش درآید، باید شاهد حضور جرج کلونی، مت دیمن، براد پیت و آل پاچینو روی فرش قرمز بود.



فیلم "دره الا" به کارگردانی پل هگیس با موضوع عراق و بازی تامی لی جونز، چارلیز ترون و جیمز فرانکو از دیگر شانس های نمایش در افتتاحیه کن است. "دزدان دریای کارائیب: در انتهای دنیا" به احتمال بسیار در بخش خارج از مسابقه کن به نمایش درمی آید. این احتمال نیز وجود دارد که فانتزی ماجراجویانه "تخیلی" با بازی کلر دنس، رابرت دنیرو و میشل فایفر در جشنواره حضور داشته باشد.



"مرد عنکبوتی 3" از جمله غایبان کن خواهد بود، چرا که فیلم چهارم می در سینماها به نمایش درمی آید. احتمال حضور "شرک 3" نیز در کن بسیار کم است. شنیده ها حاکی از آن است که درام "هیچ کشوری برای مردان پیر" به کارگردانی برادران کوئن و "پارک پارانوید" گاس ون سنت برای نمایش در جشنواره آماده می شوند. از دیگر فیلم هایی که به احتمال بسیار در جشنواره کن شرکت می کنند می توان به "به سوی وحش" شان پن اشاره کرد که بر اساس کتاب پرفروش جان کراکور ساخته شده است.



کمدی درام "آقای تنها" هارمونی کورین با شرکت دیه گو لونا و سامانتا مورتن و "فداکاری" با شرکت بیلی کراداپ به کارگردانی جاستین تروکس از جمله آثاری هستند که امید بسیاری به کن دارند. در این میان نباید فیلم های "رویاهای کاساندرا" وودی آلن و "جوانی بدون جوانی" فرانسیس فورد کاپولا را نادیده گرفت. از میان مستندهایی که در کن حضور خواهند داشت می توان به "یازدهمین ساعت" لئوناردو دی کاپریو و "سیسکو" مایکل مور اشاره کرد.