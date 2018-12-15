فیلترهای هوای غیر استاندارد خودرو در فارس جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد، مرتضی رهنما، گفت: این فیلترهای غیر استاندارد از یک مرکز توزیع در شیراز در آذر سال جاری کشف شدند.

وی تصریح کرد: تعداد ۱۲۸ عدد فیلتر هوای خودرو با علامت استاندارد (به نام شتاب خودرو و کد نامعتبر- مربوط به پروانه ابطال شده)،۱۳۶۰ عدد فاقد علامت و ۱۵۰ عدد فیلتر روغن خودرو فاقد علامت مشاهده و توقیف شد.

مدیرکل استاندارد فارس ادامه داد:فیلتر هوای خودرو مشمول مقررات استاندارد اجباری است لذا تولید، تمرکز و عرضه این کالا بدون داشتن نشان استاندارد و کد ۱۰ رقمی جرم محسوب می شود و با متخلفان و عرضه کنندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل استاندارد فارس از مردم خواست هنگام خرید هر گونه کالا به علامت استاندارد و کد ۱۰ رقمی درج شده در زیر آن توجه کنند و برای اصالت علامت استاندارد، کد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند تا از صحت این علامت مطمئن شوند.

بیشتر مراکز خدمات اتومبیل(تعویض روغنی ها) هنگام تعویض فیلتر هوا با سرعت فیلترهای هوا را روی خودرو نصب می کنند و جلد مقوایی فیلتر را از دسترس مشتریان دور می کنند که در این حالت امکان بازبینی کد و علامت استاندارد فیلتر هوا ممکن نمی شود.