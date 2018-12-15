به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری پیش از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی اظهار داشت: این استان از ظرفیت‌های ویژه در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی برخوردار است که باید از آن ها در مسیر رشد و توسعه بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه علیرضا آشناگر استاندار جدید سمنان یکی از مسئولان با سابقه و توانمند در دولت است، تصریح کرد: سوابق درخشان وی در مسئولیت های قبلی خود می تواند دلیل محکمی برای این استدلال باشد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه آشناگر یکی از گزینه های مسئولیت استانداری در استان کردستان نیز بود، ابراز داشت: با توجه به ظرفیت ها و توانایی ها و بررسی گزینه های مختلف از سوی هیئت دولت، در نهایت وی را به عنوان استاندار سمنان معرفی کردند.

وی افزود: استاندار جدید باید با بهره گیری از خدمات مؤثر و برنامه ریزی دقیق نسبت به پیشبرد اهداف عالی نظام در این استان اقدام کند.