آموزش دلفین ها برای کشف حملات دشمنان در زیر آب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "فدرال رجیستر" در مقاله ای این پایگاه را اقامتگاهی برای نگهداری زیردریایی ها، کشتی ها و آزمایشگاه ها معرفی کرد که مستعد انجام حملات تهاجمی بسیاری از سوی شناگران و غواصان هستند.

دلفین ها به دلیل برخورداری از سیستم کشف زیردریایی به وسیله امواج صوتی نگهبانان مناسبی محسوب می شوند. زمانی که یک دلفین وجود شخصی را در آب شناسایی می کند، امواجی رادیویی از خود آزاد می کند. این امواج سپس به گروه انسانی منتقل شده و حضور موارد مشکوک را به اطلاع آنها می رساند. دلفین ها برای کشف مین های زیردریایی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

از سویی شیرهای دریایی می توانند قلاب ویژه ای را که به طناب های بلندی متصل است، در دهان خود حمل کنند.

وقتی این حیوانات شناگران مشکوک را شناسایی می کنند، قلاب را به دور پای آنها می اندازند و این افراد از طریق طناب های بلندی کشیده می شوتد.

نیروی دریایی آمریکا از دهه 60 پستانداران دریایی را تربیت کرده و در حال حاضر یکصد دلفین و شیر دریایی را نگهداری می کند. اکثر این حیوانات در "سن دیه گو" نگهداری می شوند اما 20 تعداد از این جانداران به پایگاه زیردریایی Kings Bay منتقل شده اند.