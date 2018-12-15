به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر شنبه در مراسم معارفه خود به‌عنوان استاندار سمنان به میزبانی سالن شهید مطهری مرکز استان، بابیان اینکه حفظ آرامش در فضای سیاسی اولویت بنده است، تأکید کرد: امروز باید به‌دوراز مجادله‌های مرسوم در فضای سیاسی، تنها به فکر توسعه باشیم.

وی بابیان اینکه اگر نگوییم سرمایه اجتماعی ما تخریب‌شده، دست‌کم باید بگوییم بسیار آسیب‌دیده است، افزود: باید تلاش کنیم تا سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی در سطح استان سمنان بهبود یابد چراکه این استان دارای ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری است.

تمایل ندارم که به‌عنوان یک فعال سیاسی فعالیت کنم

استاندار سمنان بابیان اینکه دیگر برنامه من در مسند استانداری توسعه همه‌جانبه و پایدار استان است، تأکید کرد: نگاه سیاسی من کاملاً روشن است اما تمایل ندارم که به‌عنوان یک فعال سیاسی فعالیت کنم.

آشناگر به مقوله تولید و ضرورت ارتقای سیاسی نیز اشاره کرد و گفت: می‌توانیم صنایع بزرگ را در استان سمنان مستقر کنیم تا در راستای توسعه اشتغال‌زایی و اقتصادی موفق عمل کنیم همچنین می‌بایست به جذب جمعیت استان‌های هم‌جوار کمک شود.

وی افزود: امروز نیازمند برنامه‌ای مدون هستیم که با جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره تولید بتوانیم در راستای اشتغال‌زایی هرچه بیشتر گام برداریم و از سوی دیگر این استان دارای ظرفیت‌های عظیمی در راستای ایجاد ارزش‌افزوده است که باید به آن‌ها نیز تأکید داشته باشیم.

محدودیت در منابع آبی مهم‌ترین تنگنای استان سمنان

استاندار سمنان درباره دیگر ظرفیت‌های این استان، گفت: سالانه ۲۵ میلیون زائر از مسیر استان راهی مشهد مقدس می‌شوند و می‌توان از این فرصت به نحو مطلوب بهره‌برداری کرد.

آشناگر در ادامه به چالش‌های استان سمنان نیز اشاره کرد و بابیان اینکه محدودیت در منابع آبی مهم‌ترین تنگنای ما در استان محسوب می‌شود، گفت: ما باید درزمینهٔ تأمین منابع آبی و همچنین صرفه‌جویی و اصلاح الگوی کشت برنامه‌های مدونی را ارائه کنیم.

وی افزود: پایه توسعه در استان سمنان، تأمین آب از منابع خارج استان سمنان در کنار اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی است از سوی دیگر باید گفت رئیس‌جمهور نیز در سفر هفته گذشته خود به استان بر این مقوله تأکید داشت.