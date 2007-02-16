ضعف وزارت نفت در حفظ سلامت کارگران عسلویه / اختصاص 2 درصد از اعتبارات فروش نفت به مناطق محروم

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص وضعیت کارگران عسلویه و افزایش آسیبهای اجتماعی در این منطقه افزود: افرادی که برای کار به این منطقه می روند تلاش می کنند تا خوب زندگی کنند نه اینکه با کار و فعالیت در عسلویه و با وجود انواع آسیبهای اجتماعی ، زندگی خود را به خطر بیندازند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در زمینه کاهش و کنترل اعتیاد و آسیبهای اجتماعی سازمانها و ارگانهای مختلفی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و استانداری استان باید هرچه سریع تر تشکیل جلسه دهند و در رابطه با حل این معضل ، چاره اندیشی کنند.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات عسلویه نیاز به تصویب قانون جدید ندارد ، تاکید کرد: استانداری در قبال سلامتی مردم مسئول است و در صورت انجام اقدامات لازم ، بعید می دانم نیاز به قانون در این زمینه وجود داشته باشد.

ثروتی به وظایف وزارت نفت در خصوص ارائه برنامه برای کاهش اعتیاد و آسیبهای اجتماعی منطقه ، گفت: متاسفانه وزارت نفت تا کنون در بحث زندگی کارگران و امکانات رفاهی و همچنین اعتیاد آنان ضعیف عمل کرده و اقدام مشخص و جدی انجام نداده و اینگونه که مشخص است از انجام وظایف خود طفره می رود در صورتی که می تواند با همکاری سازمان بهزیستی با ایجاد مراکز درمانی و توزیع متادون ، اقدام موثری در مورد کاهش اعتیاد کارگران صورت دهد.

به گفته وی ، عسلویه محلی است که کاملا در اختیار وزارت نفت است به همین دلیل ایجاد امکانات و خدمات تنها بر عهده این وزاتخانه است.

ثروتی افزود: وزارت نفت سالانه درآمد بسیاری از طریق قراردادهای نفتی به دست می آورد و می تواند درصد بسیار کمی از اعتبارات را صرف رفاه کارگران و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی آنان کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: براساس مصوبه مجلس ، 2 درصد از اعتبارات فروش نفت باید برای استانهای محروم و نفت خیز کشور استفاده شود. بنابراین ، این مصوبه شامل عسلویه نیز می شود ، در صورتی که تا کنون به این امر کم توجهی شده است.