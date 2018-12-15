تولید نخ نایلون نانوکامپوزیتی ضدمیکروب حاوی نانوذرات نقره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این شرکت، درحال حاضر با ظرفیت تولید ۱۷ هزار تن در سال فعالیت می کند که با راه اندازی فازهای بعدی این ظرفیت به ۲۵ هزار تن در سال خواهد رسید.

در این واحد نخ نیمه آرایش یافته (POY) نایلون و پلی استر در فرآینـد ذوب ریسی با استفاده از ماشین آلات پیشرفته Rhodia و Barmag و تحت کنترل مکانیزه تولید می شود. به کارگیری ماشین آلات پیشرفته کشش- تکسچرایزینگ Rieter-Scragg مجهز به دو ناحیه اعمال حرارت، امکان تولید انواع نخ استرچ را فراهم آورده است.

جواد طهرانی، مدیر عامل این شرکت تولیـدی گفت: این شرکت با هدف رنگـرزی انواع نخ نایلون و پلی استر DTY و POY با ظرفیت ۱۵۰۰ تن در سال تاسیس شد. این واحد با بهره گیری از ماشیـن آلات رنگـرزی Thies از قابلیـت رنگـرزی انواع نخ به روش Packaged Dyeing با بهترین کیفیت و با توجه به تقاضای مشتری برخوردار است.

وی افزود: از سوی دیگر تولید انواع نخ رنگی به روش Doped Dyeing با استفـاده از مستـربچ هـای رنگی در مرحله تولید الیاف نیز وجود دارد. از این رو موفق شدیم نخ نایلون نانوکامپوزیتی ضدمیکروب حاوی نانوذرات نقره تولید کنیم.