دولت باید سریعا اولین گزارش نظارتی برنامه چهارم را به مجلس ارائه دهد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تاکنون گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم توسعه توسط دولت به مجلس ارائه نشده است، اظهارامیدواری کرد که دولت هر چه سریعتر این گزارش را به مجلس ارائه کند.

محمد رضا باهنر به درخواست مجلس از دولت برای ارائه گزارش نظارتی سال اول برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و افزود: البته در زمان ارائه گزارش بودجه به مجلس، رئیس جمهور اشاراتی به عملکرد برنامه داشت، اما این گزارش به صورت مستقل ارائه نشده است.

وی با تاکید بر این که تاکنون گزارشی تحت عنوان اجرای برنامه و گزارش نظارتی به مجلس توسط دولت ارائه نشده است، اظهار داشت: گزارشات نظارتی به صورت پراکنده در گزارشات دولت مطرح شده و ممکن است دولت تصور کرده باشد که این گزارشات کفایت می کند.

وی تاکید کرد مجلس باید رائه گزارش نظارتی برنامه چهارم توسعه به پارلمان توسط دولت را بار دیگر پیگیری کند.